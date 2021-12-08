马英九：徐旭东反台独是正确态度

对于远东集团董事长徐旭东投书媒体反对台独，被部分舆论解读是向中国大陆认错、输诚，台湾前总统马英九昨天说，这倒不一定，他并认为这是很正确的态度，因为中华民国宪法也不允许台独。

综合中央社、《联合报》报道，马英九昨天出席远见高峰会前受访时，被问及徐旭东投书媒体反对台独是否是向大陆输诚或投降，马英九回应说，这倒不一定，“我觉得这也是很正确的态度，因为我们的宪法也不允许台独”。

据报道，马英九在会中致词指出，过去几年，在中美贸易战下，台海处于不确定的危险状态，加上两岸官方交流完全中断，所以一有不慎就可能爆发危机。

马英九并说，过去五年，民进党政府处理两岸事务看起来并没有太大发展的空间，而且把真正能够解决问题的方法摆一边，搞了半天还是一事无成。

马英九表示，在他任内两岸建立司法互助联手打击犯罪，但民进党政府上任后，这方面完全没有联络；今年是马习会六周年，六年前没有人认为两岸会走向战争。他很感慨，过去八年执政没什么了不起的成就，但至少让两岸关系产生和平与繁荣的结果，现在情况实在很不一样。

远东集团上个月底因环保、土地利用等方面存在违法行为，在大陆被开罚，并被要求限期整改。大陆国台办过后说，台商台企要与台独势力划清界限。外界曾揣测远东集团被罚是大陆对绿营金主开铡，但近年来台湾监察院公开的资料显示，远东资助对象蓝绿阵营人士都有。

后来，徐旭东投书台湾《联合报》，强调一向反对台独，希望两岸关系维持现状。