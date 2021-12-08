山东前反贪局长李少华退休后被开除党籍

山东省纪委监委昨天发布消息，曾任山东省检察院副检察长12年、反贪局局长五年的退休女厅官李少华被开除党籍。

根据南方都市报报道， 山东省纪委监委在通告称，经查，李少华背弃初心使命，丧失理想信念，为黑恶势力充当“保护伞”；大搞权钱交易，利用职务便利在企业经营、案件诉讼等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通告还说，李少华严重违反党的群众纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山东省纪委常委会省监委委务会会议研究并报山东省委批准，决定给予李少华开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开简历显示，今年67岁的李少华，江苏邳州人，本科学历。 李少华曾长期在山东省检察系统工作，曾任省检察院刑事检察处副处长、反贪污贿赂局副局长等职。

1997年5月，李少华出任山东省检察院党组成员、反贪污贿赂局局长，2001年12月晋升省检察院副检察长。

值得注意的是，1997年5月至2002年4月，李少华任山东省检察院反贪污贿赂局局长一职长达五年。反贪污贿赂局此前是检察院的内设机构，其职权主要是办理对国家机关工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。

2013年1月，58岁的李少华调任山东省人大常委会常委、法制委员会副主任委员，同年3月卸任副检察长职务，她担任山东省检察院副检察长长达12年之久。

2017年2月，李少华由省人大法制委员会副主任委员升为主任委员。2018年2月，李少华退休，直至三年多后被查。

报道指出，李少华从事多年反贪工作，任内办理了多起贪腐大案。比如被判处死缓的山东省东营市原副市长陈兴銮受贿、贪污、挪用公款案。

李少华当时受访说：“查办陈兴銮案，显示了党和政府惩治腐败的决心。不管什么人，不管职务有多高，功劳有多大，只要触犯了法律，就会受到查处，决不手软。任何心存侥幸、铤而走险、以身试法的腐败分子，都必将受到法律的严惩和制裁。”

2011年6月，李少华曾以山东省人民检察院副检察长身份参与大众网“请问检察长”栏目，接受各地网友“实名举报”，举报涉及金融机构工作人员的受贿问题、村干部的贪污问题、福利分房问题和粮食局干部挪用公款问题等。对网友的实名举报，李少华称要“件件有回复”，要深入调查每一个网友的举报，给网友明白放心的答复。

2014年底，山东省人大常委会首次对反贪污贿赂工作进行专题审议。时任山东省人大常委会委员、省人大法制委员会副主任委员李少华在面对反贪成绩单时感慨地说，山东省检察机关做到有案必查、有腐必惩，“老虎”“苍蝇”一起打，办案数量递增，办案质量提升，办案效果显著。