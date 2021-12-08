邓炳强萧泽颐斥罗冠聪懦夫 赴美散播政治谎言

由美国组织的“全球民主峰会”将于明天举行，正流亡海外的香港前立法会议员罗冠聪受邀演讲。香港保安局局长邓炳强昨晚批评“走佬”潜逃的罗冠聪，企图发表诋毁中央和特区政府言论；警务处处长萧泽颐亦谴责罗冠聪，指其是被通缉重犯，逃离已是懦夫行为，没资格代表任何香港人。

根据《星岛日报》报道，邓炳强发表网志说：“最近‘走佬’潜逃反中乱港分子罗冠聪公然接受邀请，企图在一个由美国策划、以民主作包装，实质是鼓动其阵营对抗中国的会议上，发表诋毁中央和特区政府言论，散播政治谎言。邓表示对此感到极度愤怒。”

邓炳强说，罗冠聪被控参与未经批准集结，公然弃保潜逃，被法庭发出拘捕令，他背弃香港，行为羞耻。他多次发表仇中言论，挑动大众对中央及特区政府的憎恨，充分暴露其险恶用心。他更多次发表煽动分裂国家和颠覆国家政权的言论，涉嫌违反《香港国安法》，其行可鄙。黑暴期间，不少年轻人受此等卑劣无耻之徒煽动，作出种种违法行为因而被捕，最终身陷囹圄。这班被罗冠聪煽惑的年轻人正面对牢狱之苦，然而，他却乞求西方国家庇护，在主子给予的虚假光环下，逍遥自在地生活。

邓炳强还说，西方国家和政客怯于中国和平崛起，以中国威胁论作幌子，故意政治操弄，挑起事端，利用反中乱港分子作棋子，大肆唱衰中国及香港。罗冠聪之流为了争取自己的政治红利，一而再、再而三，甘心做外国政府和政客的傀儡。他打着所谓民主的旗号，公然作出危害国家安全、破坏香港市民利益的恶行。他更煽动选民无视立法会选举，公然挑战法纪，涉嫌触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》，更可能违反《香港国安法》。

邓炳强指出，这些死心不息意图揽炒香港的叛徒和懦夫，犯法后鬼祟逃到外地，继续无耻地充当外国代理人，对香港选举作出抹黑和违法呼吁，特区政府会依法追究其刑事责任，确保犯法的人面对法律制裁。

邓也在网志中呼吁所有合资格的选民在12月19日的立法会选举出来投票，选贤任能，让他们在经完善选举制度后的议会内为市民发声，真真正正为香港市民谋求福祉。

此外，警务处处长萧泽颐昨接受专访时亦谴责罗冠聪，直斥罗冠聪是被通缉重犯，逃离已是懦夫行为，没资格代表任何香港人，奉劝他回来勇敢承担犯法的后果。

萧泽颐说，罗冠聪在国安法订立之前，已经第一时间“走佬”，而一些法律后果则遗留给那些视他为手足的人去承担，他自己却美其名说去“打一个国际线”，其实却在国外叹世界，根本没有资格讲什么人权，法治，民主，更没有资格代表任何香港人。