孙春兰：疫情防控重点是守住国门

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰昨天强调，当前国际疫情严峻复杂，中国疫情防控的重点是守住国门、外防输入。要组建由当地政府牵头、有关部门和专家参加的口岸防控专班，完善防控技术指南，加强人员力量调配，严格闭环管理。

根据新华社报道，孙春兰在国务院联防联控机制电视电话会议上说，中国国家主席习近平亲自指挥部署疫情防控工作，确定了“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，中国防控以最小成本取得了最大成效，有力保障了群众生命健康和经济社会发展。要继续坚持，坚持就是胜利。

孙春兰指出，元旦、春节期间的疫情防控，事关北京冬奥会成功举办，事关节日平安祥和。要把“外防输入、内防反弹”各项措施不折不扣落实到位，确保人民群众过好“两节”。

她说，当前国际疫情严峻复杂，中国疫情防控的重点是守住国门、外防输入。要组建由当地政府牵头、有关部门和专家参加的口岸防控专班，完善防控技术指南，加强人员力量调配，严格闭环管理，倡导群众合理出行，严防因输入发生聚集性疫情。要加强基层防控工作，群防群控、专群结合，对重点人员和场所加密核酸检测频次，力求早发现，及时科学精准处置。接种疫苗是主动免疫的有效措施，要加快推进疫苗接种工作，老年人是易感高危人群，要做到“应接尽接”，提高加强针接种率。