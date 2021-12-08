美军最高将领称中国试图修改全球既定规则

美国级别最高的军官、美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）周二称，中国正扩大军事力量，试图“修改全球既定规则”并推倒二战后的国家安全框架。

米利在《华尔街日报》举办的首席执行官理事会峰会上指出，中国对自身海军、高超音速导弹、网络和其它技术的投资是为了确保与俄罗斯和美国一起成为世界领先国家。这种崛起将结束二战后仅有俄美两个超级大国的时代。

他说：“我们正进入一个地缘战略更加复杂的世界。我们正进入一个技术以人类历史上从未见过的速度发展的世界。所以它更加复杂，可能更加不稳定。”

米利并称，虽然美国目前在军事上领先中国，但关键是未来将发生的情况。他表示，美国必须进行现代化发展以保持领先。

中国是米利在此次论坛上讨论的几个国家安全议题之一。

俄罗斯在乌克兰附近集结军队已引发紧张局势升温，米利称这些行动相当值得关注。米利还说，这些行动无论从规模和范围上看，都有别于4月份俄罗斯上一次在俄乌边境附近的军队部署。

米利称，在他看来，就此事进行外交斡旋、缓和局势的空间很大。

据报道，美国总统拜登和俄罗斯总统普京周二通过一条安全视频专线进行通话，谈及了美国所称最近几周俄乌边境附近“不寻常的大规模”军事集结。上周，针对俄罗斯将入侵乌克兰的担忧加剧，当时美国官员提及了关于俄乌边境军事集结的新情报报告。米利说，他周一与北约对等官员就俄罗斯的军事集结进行了交谈，北约内部立场坚定。

米利还谈到了美国民众对美军信心下降的问题，这一现象在里根总统基金会暨研究所早前公布的一项调查中有所反映。米利还谈及他在任期内所面临的人身攻击，以及该调查显示的民众认为美军越来越政治化的问题。

“有时会变成人身攻击，这令人失望......在我看来，当人们开始撕裂这个国家的制度时，就会变得危险。美军制度对保卫美利坚合众国至关重要。”