台湾CPI年增率创八年新高 再破央行警戒线

台湾11月份CPI年增率攀升至2013年以来新高，这项台湾央行所列出的三大升息观察条件之一，已连续四个月突破2%警戒线。

据彭博社报道，台湾主计总处周二公布的数据显示，台湾11月份CPI较上年同期涨2.84%，主因油料费受国际油价影响居高，且低基數因素仍在。随疫情与经济好转，累计今年以来CPI平均年增率1.91%，核心CPI平均则达1.28%。

就在两周前，台湾央行总裁杨金龙称台湾目前物价还是控制很好，并重申升息的三大条件：通胀走势，他国升息进度，以及疫情振兴情况。行政院已采取调降部份进口关税等稳定物价措施，主计总处上月将今年全年通胀预测上调至1.98%。 不过以最新数据来看，今年真要如愿控制在2%以下仍有变数。

第一金投顾总经分析师留政钰周一在电话采访中所，官方对今明年的通胀预测“相当保守”，他认为明年料还会持续升破2%；通胀持续升高与Fed转向鹰派已为台湾央行带来收紧政策的压力，“市场利率已经跑在货币紧缩政策启动之前调整，市场的资金调度趋向正常化。”

不过综观杨金龙列出的三项指标，在美国美联储升息时点预测仍众说纷纭下，市场普遍认为台湾央行最快将待明年下半年才会启动。

东方汇理银行新兴市场高级策略师Eddie Cheung指出，通胀将不是驱动升息的重点，“主要经济体的升息进程与台湾疫情的发展状况更关键。”他预估台湾可能会在明年年末升息；但若本土疫情控制良好，或更多主要国家启动升息，则会为台湾的时间表增添变数。

第一金的留政钰预估台湾最早将在明年第三季升息。他并称：“目前通胀问题主因人流、塞港、供应链瓶颈所致，但供应链问题并非货币政策能解决。”对比最具参考性的韩国，台湾房价涨势较缓和，且央行也表明不会用利率打房。