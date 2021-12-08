美陆军部长担忧中国会对美基础设施发动网络攻击

美国陆军部长沃穆思（Christine Wormuth）上周六就中国军事挑战发表看法时说，中国在网络领域取得的实质进展令人不安，中国可能对美国的重要基础设施发动网络攻击，她对此尤其感到担忧。

根据美国国防部网站刊出的新闻稿，沃穆思上周六在加利福尼亚州西米谷的里根总统图书馆举行的“里根国防论坛”（Reagan National Defense Forum）上发表了上述看法。

沃穆思说，“我认为有一个可能性,如果我们发生了冲突,你可以看到比如说我们的电网或交通领域受到攻击，这不光影响到我们向国外投送军事力量的方式，还会对美国公众产生非常严重的后果。”

沃穆思说，她的另一个担忧是台湾。她认为军方有必要对水雷、反舰导弹、岸防以及台湾军队的战备能力进行投资。

沃穆思还说，除了空中和海上，印太地区的地面部分也非常重要，“陆军发挥的关键作用之一是确保我们在东道国的地面关系非常、非常牢固，因为该地区的大多数国家都有大量军队。”

美国陆军几年前建立了一个安全部队协助旅（SFAB），目前有五个协助旅分散在各国，每天都在工作以建立相互操作能力（interoperability），为扩大接触设置条件。

她说:“如果我们发生冲突，军队可以发挥一些作用。我们将在进入、建立和保护集结基地、联合作战基地方面发挥关键作用，为这些基地提供保护，使我们的空军和海军能够行动，做他们需要做的事情。”

她还透露，陆军还将很好的建立一个分配网络，以维持联合部队，并提供指挥和控制。从进攻的角度来看，陆军将把精确打击导弹等远程精确火力和高超音速武器等中程系统引入战斗。从防御的角度看，陆军在遭遇反击时可以提供机动部队。

出席同个活动的陆战队司令伯杰（David H. Berger）则说，他尤其担心区域内一些军官的误判失去控制，从而导致意想不到的对抗。

他说，中国一直在扩大其在南中国海的胁迫活动，而且没有放缓。对中国的遏制不仅仅是防止一场热战，还需要保护美国的国家利益，为盟友和伙伴提供自由开放的空中和海上通道。

关于启用联合部队，伯杰说，美国国防部过去30年来一直努力完善团队的协同作战能力，中国军队“正试图追赶我们，因为他们看到团队作战的价值。”

