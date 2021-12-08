强夺老人甘蔗 江苏南通三星镇镇长等多人被处分

针对“老人卖甘蔗遭市容管理人员强夺”事件，江苏省南通市海门区纪委监委今天发布调查处置结果，事发的三星镇镇长作检查，多人被记过。

据澎湃新闻报道，海门区纪委监委今天对12月6日发生在三星镇的“粗暴对待卖甘蔗老人事件”进行调查处置。

纪委监委决定，解除三星镇综合执法局工作人员陆某某劳动关系。三星镇综合执法局四级主任科员蔡某某、区城管局第三大队三星二中队队长祝某政务记大过处分。

区城管局第三大队副大队长沈某某（主持工作）政务被记过处分。三星镇分管副镇长支某被给予政务警告处分。纪委监委并给予三星镇镇长袁某某诫勉，并责令作出书面检查。

中国网络前天流传的“南通市容管理人员抢夺卖甘蔗老人的甘蔗”视频显示，一名老人推着破旧的自行车售卖车筐里的甘蔗，在路中央被多名穿带有“静通市容”字样服装的人围住，被强行拿走甘蔗，老人发出哭喊。

三星镇政府后发布通报称，经三星镇政府核实，身着保安制服的为该镇购买服务的第三方市容公司人员，按合同承担市容管理相关工作。

三星镇政府称，其现场处置过程简单粗暴，与约定工作要求格格不入，对此深感痛心，同时对相关人员的行为给老人造成的伤害深表歉意。

事件引起舆论关注，中国官媒也纷纷发声，人民日报评论在官方微博说，当事老人或有占道经营行为，但治理之法却不能如此粗暴冷漠，城市管理事务外包，不是行政执法工作外包。

评论指出，创新城市治理之道，引入第三方资源也并非不可，关键是哪些能做、哪些不能做，应该怎么做、不该做什么，要有清晰界限、明确规范，政府更不能“大撒把”，切防权力任性外溢。

央视网也在官微强调，这起事件要调查追责的对象，除了现场粗暴处置的相关人员外，还应该对准城市管理执法权限存在的顽疾全面调查，严肃问责，“不能总是高高举起，轻轻放下”。