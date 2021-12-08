佳兆业债权人称未收到美元债兑付款

佳兆业集团的债权人尚未收到4亿美元（5.46亿新元）周二到期的美元债兑付款，有可能成为本周第二家无法履行债务责任的中国大型房企。

据彭博社报道，截至纽约时间周二晚上9时，佳兆业12月7日到期美元债的两位债券持有人表示尚未收到兑付款。因涉及讨论非公开投资，债券持有人要求匿名。

募集说明书显示，这笔债券的本金兑付没有宽限期。

佳兆业是中国房企中第三大美元债发行大户，提出的票据交换提议上周遭持有人拒绝。知情人士透露，一个佳兆业债券持有人小组周一发出正式宽限提案，但结果尚不确定。

如果佳兆业未能按期兑付，可能会加剧中国信贷市场的蔓延风险。而恒大也未能如期兑付周一宽限期届满的美元债利息款，债务重组呼之欲出。

得益于中国政府的政策宽松信号，市场虽然目前对恒大和佳兆业的事态发展应对较为从容，但除了实力最强的那些房企外，其他开发商的离岸借款成本仍然高得惊人。彭博中国垃圾级美元债指数的收益率超过20%。

与恒大一样，佳兆业也频频在离岸市场发债，美元债存续规模约有116亿美元，其中包括12月7日到期的这笔债券。

彭博汇总数据显示，2021年中国发行人离岸债券违约规模达到创纪录的102亿美元，其中房企占到36%。

