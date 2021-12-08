欧盟将提出或适用于中国的反胁迫贸易措施

欧盟执委会周三将提出一项新的贸易防御措施，旨在打击非欧盟国家对任何成员国施加不必要的压力，但该计划已在布鲁塞尔面临质疑。

据路透社报道，熟悉该提议的外交官说，以中国大陆为例，如果新措施今天就生效，可能会以贸易或投资限制的形式适用于大陆。此前，台湾外交部称，“驻立陶宛台湾代表处”正式成立并挂牌运作。大陆外交部发言人表示强烈抗议和坚决反对，并称“由此产生的一切后果由立方负责”。

此后，中国驻立陶宛大使馆称，因技术原因，领事业务自2021年11月25日起暂停。恢复时间另行通知。立陶宛官员表示，北京还对该国出口设置了障碍，并向第三国的企业施压，要求它们不要与立陶宛做生意。

德国绿党议员Reinhard Buentikofer说：“如果需要任何证据证明欧盟需要一个有效的工具来保护自己免受第三国的经济胁迫，那么中国对立陶宛的胁迫压力现在已经提供了证据。”

中国否认有任何不当做法。

这项提案需要得到欧洲议会和欧洲理事会的批准，但它已经引发了一些成员国的担忧。

一位欧盟外交官表示，“我们可以期待就此展开密集的讨论”。

一些欧盟成员国认为，它们将需要在任何此类措施的部署上拥有发言权，而不是将决定权留给欧盟执委会。对于外交政策中使用的制裁，各国政府拥有否决权。

一位欧盟外交官说：“我们需要非常关注这项措施适用的范围有多广。”