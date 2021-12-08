网民望“喜羊羊”恢复画风 公司称羊狼和平新时代更扣人心

有网民在人民网“领导留言板”反映，家喻户晓的中国产动画片《喜羊羊与灰太狼》走下坡路，没了有趣的打斗场面，希望早日恢复原版剧情和画风。广东原创动力文化传播有限公司本月3日作答称，2019年播出的《羊村守护者》正式开启了“羊狼和平新时代”，现在连续的故事更能扣人心弦，主线、主题更清晰。

上述网民10月3日在人民网向广州市委书记留言，强烈建议新版《喜羊羊与灰太狼》动画片恢复成旧版，称新版的喜羊羊与灰太狼已经变了，和第一部毫无关联，画风特别幼稚，每一个角色新旧性格差别太大，毕竟最大的冲突就是狼羊冲突，变成和平之后还看什么？惺惺相惜不代表要和敌人交朋友，这不绥靖思维吗？

这位网民还举例说，有一个熊孩子学电视里灰太狼烤羊，把另一个小孩孩绑在树上用大火烧，熊孩子的父母控诉卡通公司，导致喜羊羊停播。这位网民认为这些家长只知道烤羊事件，却不知道也有女孩被困电梯时，因想起喜羊羊与灰太狼而坚持下去最后得救的事情。

广东原创动力文化传播有限公司回复称，首先感谢市委、市政府以及粉丝们对《喜羊羊与灰太狼》的关注和支持。《喜羊羊与灰太狼》一直以来都秉承“寓教于乐”的创作原则，“幽默”、“情感”、“正能量”是其内容基因。无论在新旧作品中，灰太狼依旧是对家庭、对老婆、对孩子负责的好男人，慢羊羊依旧是足智多谋的村长，喜羊羊也依旧聪明好学，暖羊羊乐于助人，美羊羊美丽坚强，沸羊羊酷爱健身正义勇敢，懒羊羊也依旧可爱好吃，这些鲜明的人物个性都是不会改变的。

同时，《喜羊羊与灰太狼》系列也是一个不断成长的动画作品，从2005年至今，“喜羊羊”已播出超过3000集动画剧集，16年来从未间断创作和创新，也不存在“禁播”的情况，请勿轻信谣言。

公司说，无论在故事创意、画面风格还是表现形式上，原创动力都一直在寻求创新和突破，希望给大家呈现多元化的故事内容。在2019年播出的《羊村守护者》正式开启了“羊狼和平新时代”，并且从经典的单元剧改为连续剧的叙述模式，这对故事的逻辑性、连贯性、起承转合等编剧能力提出更高要求，相对于以往单元的故事，现在连续的故事更能扣人心弦，主线、主题更清晰。给观众带来更好的作品也是我们不断努力的动力。

公司还说，一部好的作品除了有故事性和画面技术外，也需要传递给观众绿色正能量和成长的力量，寓教于乐，这也是《喜羊羊与灰太狼》一直坚持的。新的故事中有讲述伙伴团结协作，共同成长的，也有讲述兄弟情到跨越种族友谊的，希望通过角色之间的故事，让观众感受到成长的正能量，珍惜友情亲情和身边的美好。