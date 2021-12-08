林郑谈立法会选举：投票率低或反映政府工作做得好

香港行政长官林郑月娥接受大陆官媒《环球时报》专访针对即将举行的立法会选举说，投票率受很多因素影响。有一种说法是，政府工作做得好、公信力高时，投票率反而会降低，因为民众没有强烈的诉求要选择一些议员来监督政府。所以，投票率的高低不代表什么。

不过林郑说，作为特区政府，有责任去解释香港选举制度完善后的特点，也会鼓励每一个登记选民行使公民权利，但最终投票率是高是低，她觉得没必要过分担心。

谈到对立法会选举和明年举行的特首选举的期待，林郑说，第一个期待是此次立法会选举能真正体现出完善选举制度的重要目标——爱国者治港。

第二个期待是可以让选民们了解，香港并不是要搞一个“清一色”的选举。现有的153名候选人有不同的政治背景，有一般称之为“建制派”的人，也有称之为“非建制派”、或以往属于所谓“民主派”的人士。还有许多（在政治派别上）独立的人士，比如大学副校长、成功的青年创业者等。

第三个期待是希望未来的立法会能真正做到反映香港各界的意见，既能把民众的诉求带到立法会，也能履行基本法下修订法律、审批拨款等宪制职能，还能监督行政机关工作。

被问到在目前的环境下，香港的政改前途如何，林郑说，回归后有关选举及民主方面的工作并不是“政改”，而是在落实基本法中的有关内容，因为香港特别行政区的政治体制已经很清楚明白地写在基本法内有关行政长官选举的部分之下，即“根据香港的实际情况，循序渐进地实现普选”，但前提是必须要有一个“具有广泛代表性的提名委员会”，来提名相应的特首候选人。

回溯执政期间最艰难的时刻，林郑说有三个力量支持着她，第一是中央的支持；第二是上任时的承诺；第三则是家庭的支持。

对于四年多的执政经历，林郑表示自己有欣慰，也有遗憾。欣慰的是，香港历尽风浪，终回平稳；遗憾的是，自己没能更好地团结香港社会。在她看来，未来的香港，将是一个独特、多元而富有魅力的地方，为企业和个人提供光明的前景——这也是她希望传递给那些因担心“政治气氛”而离开香港的人的信息。