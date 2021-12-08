港媒：恒大送香港入境处高官3000港元高价礼篮

深陷债务危机的中国恒大集团，据报曾赠送价值3000多元（港元，下同，约525新元）的礼篮给香港入境事务处高官。

网媒“香港01”昨天引述消息报道，恒大在去年圣诞节以及今年中秋节时，曾分别送礼篮给入境处副处长郭俊峯，以及入境处首席入境事务主任汪奇。

据报道，恒大送出的圣诞节礼篮，是来自港岛香格里拉大酒店在去年圣诞期间推出的；内有英式茶叶、法国红酒及白酒等，售价从2088元至8888元不等。而售价最贵的礼篮，当中有白松露酱、香槟等。

至于今年中秋节的礼篮，恒大同样向港岛香格里拉酒店订购，内有月饼、鲍鱼、香槟及茶叶等。报道引述该酒店职员说，这份礼篮最低售价3388元，但如果加其它物品，价格则会更高。

郭俊峯以及汪奇昨天透过入境处回复网媒“立场新闻”查询时，承认恒大执董、香港公司总经理黄贤贵，曾派人将礼篮送到他们家中；两人都表示，与黄贤贵认识多年，“属私交友好”、“大家是好朋友关系”，但强调礼篮价值不超过3000元，符合相关规定。

同时，郭俊峯和汪奇也说，他们两人与黄贤贵并没有公务往来，没有利益冲突，因此才没有向入境处申报接受黄贤贵赠送的礼篮。

根据香港《防止贿赂条例》第三条规定，任何订明（指定）人员（包括所有公务员）没得到行政长官一般或特别许可而索取或接受任何利益，即属犯罪。

该法例《接受利益（行政长官许可）公告》也列明所有订明人士只可在特别场合（例如生日）收取最多1500元的礼物，或于其它场合收取最多250元礼物。如果在特别场合收受私交友好及其他人士的礼物，上限分别为3000及1500元。若超过上限，要得当局特别批准。

另一方面，立场新闻在报道中指出，郭俊峯以及汪奇均曾任职入境处签证及政策部，两人也曾一同驻京。

2014年至2017年期间，郭俊峯为港府驻京办入境组负责人，调任回港后于2019 年起成为助理处长（签证及政策），去年再调任为助理处长（管制），负责管理香港所有口岸。今年9月29日，他升任入境处副处长。

至于汪奇，他曾于2013年至2015年期间，在港府驻京办担任总入境事务主任。报道称，汪奇目前已晋升为首席入境事务主任。

据《明报》早前报道，港府保安局副局长区志光、入境处处长区嘉宏及海关关长邓以海，今年7月初均承认在3月初出席饭局违反限聚令被票控。据报，恒大管理层也在同一饭局。