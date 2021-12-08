“反腐女将”穆红玉调回北京 曾多次强调肃清薄熙来流毒

中共纪检系统高官调整持续，“反腐女将”穆红玉已从重庆调回北京，担任中央纪委国家监委驻最高法纪检监察组长。此前她曾多次强调肃清中共重庆市委原书记薄熙来、重庆市公安局前局长王立军等人。

据《北京青年报》报道，中国最高法公布消息，最高人民法院党组理论学习中心组昨天（7日）上午就网络舆论传播工作开展集体学习研讨，最高人民法院党组书记、院长周强主持学习研讨并讲话。

消息中提到，穆红玉以“中央纪委国家监委驻最高人民法院纪检监察组组长、最高人民法院党组成员”的身份参加了集中学习研讨。

今年58岁的穆红玉毕业于吉林大学法律学系法律专业，毕业后就到了最高检工作，从1984年至2015年，她在最高检工作了31年，从一名书记员一步步做到最高检检察委员会委员、控告检察厅厅长。

穆红玉2015年9月离开最高检，赴中央纪委任第六纪检监察室主任（六室联系北京市、天津市、河北省、山西省），一年后任中央纪委驻国家发展和改革委员会纪检组组长。

2018年10月，时任重庆市纪委书记的陈雍回京，任北京市委常委、市纪委书记（陈雍现任宁夏回族自治区党委副书记），穆红玉则“空降”重庆，成为当时全国省级纪委书记中唯一的一名女性干部。

到重庆工作之后，肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒是穆红玉面对的重要任务之一。

在穆红玉被任命为重庆纪委书记的会议上，重庆市委书记陈敏尔就在讲话中提到，要全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，以滚石上山的劲头营造风清气正的良好政治生态。

穆红玉到重庆任职的第六天，即2018年11月7日，重庆五届市委召开第三轮巡视工作动员部署会，穆红玉作动员讲话并提出工作要求。会上提到，要坚决肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，确保中央各项重大决策部署不折不扣落实在重庆大地上。

重庆五届市委2019年4月8日召开第四轮巡视工作动员部署会，穆红玉再次作动员讲话并提出工作要求。会上也再次强调要全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒。在2019年，穆红玉曾告诉媒体，加强政治建设对重庆具有很强现实针对性。

不仅如此，穆红玉赴重庆工作之后，重庆反腐力度很大。

今年2月，穆红玉在五届重庆市纪委五次全会上的工作报告对外公布，报告中提到了不少反腐数字。

数据显示，去年，重庆市纪委监委立案审查调查市管干部40人；全市纪检监察机关共立案3791件，处分3786人。

去年6月14日，重庆市副市长、公安局局长邓恢林被查。今年1月，邓恢林被双开，纪委通报称他参与在党内搞团团伙伙，捞取政治资本，热衷政治投机，妄议党中央大政方针等。今年2月23日，重庆曾召开市管主要领导干部专题警示教育会，穆红玉在会上就邓恢林案件开展“以案四说、以案四改”警示教育。

今年3月，重庆市委书记陈敏尔参加指导重庆市公安局党委邓恢林案件警示教育专题民主生活会，穆红玉也参加了那次会议。

在现场，陈敏尔说，全市公安系统和广大公安干警必须深刻认识肃清工作的艰巨性和复杂性，坚决肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，用好邓恢林这个现实的反面典型，注重从政治上认清危害、肃清流毒，举一反三、警钟长鸣，始终做到忠诚干净担当。

今年2月，重庆市纪委监委领导班子召开2020年度民主生活会暨中央巡视反馈意见整改专题民主生活会。穆红玉在现场说，持续深入肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，深刻吸取邓恢林等案件教训，持续营造良好政治生态。