《咬文嚼字》发布十大流行语：双减、鸡娃、元宇宙等入选

中国语言文字规范类刊物《咬文嚼字》今天发布了2021年度十大流行语，其中包括：百年未有之大变局、小康、赶考、双减、“碳达峰，碳中和”、野性消费、破防、鸡娃、躺平和元宇宙。

根据人民日报客户端消息，《咬文嚼字》编辑部在解释“百年未有之大变局”时说，这是2017年12月中国国家主席习近平在一次讲话中提出。此后，习近平在重要会议和重要场合多次提到。中国发展既面临前所未有的机遇，也面临前所未有的挑战。十八大以来，中国共产党团结带领全国各族人民，实现第一个百年奋斗目标，朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标继续前进，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

在解释“双减”时，编辑部说，“双减”意见发布后，其效果堪称震撼，不但强化了学校教育的主阵地作用，有效遏制了校外教育机构的无序发展，而且也让社会各界，尤其是学生家长重新思考探索更加科学的教育理念和方式。

对于源于7月河南洪灾某国产运动品牌捐赠5000万元（人民币，1073万新元）物资低调赈灾的“野性消费”，编辑部解释说，“野性”指不驯顺的性情，“野性消费”即不受约束的消费。然而，率性的语言表达，彰显的是爱心行动。这种释放“爱”意的“野性消费”有其现实基础：一是感情基础，良心企业确实是不求回报做慈善；二是品质基础，如今国货品质全面提升，国潮品牌物美价廉，才赢得了广大消费者的放心消费。

在解释“鸡娃”时，编辑部说，“打鸡血”源于曾经流传的“鸡血疗法”。因缺少科学依据，该疗法早已销声匿迹，但“打鸡血”一词却流传至今，多用于调侃、讽刺某些人精神亢奋，有近乎疯狂、痴迷的状态。如今，“鸡娃”之积极效果未见得有多少，父母与孩子身心俱疲则是无法否认的现实。“鸡血疗法”是不科学的，拔苗助长的“鸡娃”也是不值得提倡的。编辑部还特别指出，这个“鸡”字已经从名词扩展出了动词的用法。

关于“躺平”，编辑部说本指平卧，引申指休息。如今多指一种“不作为”“不反抗”“不努力”的生活态度，以此为生活理念的群体即“躺平族”。许多喊着“躺平”的年轻人，只是在用自嘲的方式反抗当今巨大的生活压力、高度的“内卷”竞争。“躺平族”也从未相信“躺平”能“赢”，年轻人应理性地看待竞争，以积极的态度面对压力，永不放弃，为理想和未来努力奋斗。

此外，编辑部还在解释“元宇宙”时说，“元宇宙”的前身是“元界”。不能否认，元宇宙作为虚拟世界和现实世界融合的载体，蕴含社交、游戏、办公等场景变革的巨大机遇。基于“元宇宙”而生发出的一系列构想，背后是人类生活方式的重大变革。不过，元宇宙目前还处在初期发展阶段，尤其是作为产业，仍存在诸多不确定性，无论是产业发展还是市场投资，都亟需回归理性。

另外，《咬文嚼字》主编黄安靖对今年的网络语词“yyds”“绝绝子”等未有入选解释说，“我们并不反对部分网友使用它们，但我们绝不赞成让它们进入年度流行语榜单。”

黄安靖说：“我们一直不主张选字母词，因为所谓字母词不是纯正的汉语符号。我们评选的是我们母语的年度流行语，为什么要选由西文字母组成的‘字母串’呢？”

同样的，热度很高的“绝绝子”因为它在构成上 ‘游戏化’倾向明显，与典型的汉语构词规律有出入，因此没有进入榜单。