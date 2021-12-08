消息：不丹向印度承诺 将反对中国对洞朗高原的主张

在印度-中国边境紧张局势依然高企之际，消息人士透露，不丹向印度承诺，在边境谈判中不承认中国对洞朗高原的主张。

据彭博社报道，知情人士透露，在准备与北京进行边境谈判之际，不丹已向印度表示，在谈判中不会承认中国对洞朗高原的主张。在2017年，印度军方代表不丹进行干预，阻止中国在该地区修建公路；该地区俯瞰着一条连接印度东北部地区与印度其他地区的狭窄土地。

知情人士说，中国早就提出让不丹控制他们有争议的北部边境地区，前提是交出洞朗。近年来，北京加大了对不丹的压力，要求他们解决这个问题；印度情报部门和不丹官员收集的卫星数据显示，中国在不丹声称拥有的地区建立了军事基地和村庄。

知情人士补充说，但不丹对采取任何可能导致其在印度和中国冲突中陷入困境的做法持谨慎态度。知情人士说，不丹计划向北京提出最终建立全面外交关系的前景，以换取正式划定北部边界，这样就可以绕开洞朗问题，同时阻止中国侵占其他地区。

报道称，目前尚不清楚中国是否会同意这一点。中国外交部一位发言人说，不丹和中国有边境谈判和专家会议的机制，在10月份双方签署里程碑式的加快边境谈判的路线图之后，正计划进行更多讨论。发言人还说，这三个国家之间的领土争端将通过谈判解决。

印度外交部和不丹驻新德里大使馆拒绝就涉及中国的边境谈判话题发表评论。印度外交部一位发言人上个月称，印度总理莫迪的政府“注意到中国和不丹签署了谅解备忘录”，并表示正在与北京举行自己的边界谈判。

不丹是中国唯一一个没有建立外交关系的陆上邻国，它曾正式允许印度“指导”其外交政策，直到双方于2007年签署了新的友好条约。不过，印度仍然对不丹有影响力，占到该国80％以上的贸易，以及掌控进出该国的大部分交通网络。