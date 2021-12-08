四大公投在即 蔡英文下达动员令一人拉四票

对于即将举行的四大公投，台湾总统兼任民进党主席蔡英文今天下达总动员令，要求全体党公职人员走上街头、走进市场，她并拜托“台湾队站出来”，一人拉四票——四个不同意票，以确保台湾稳健的发展。

综合中央社、三立新闻网、网媒“新头壳”报道，民进党下午召开中常会前，蔡英文率领全体中常委召开“台湾队站出来，1218全台总动员”记者会。蔡英文在记者会上说，距离12月18日公投日只剩下最后10天，这次的公投不是哪个政党、哪个政治人物的输赢问题，而是台湾能不能继续走在正确的道路上，能不能受到国际信赖的问题。

“我必须强调，四大公投，关系到台湾能不能走出去。在国际政经情势的关键时刻，我们没有理由停下来。”

蔡英文进一步说，现在台湾股市维持在1万7000点的水准，台湾的出口已经连17红，今年的经济成长率也可望创下11年来的新高；这些成绩都证明当前台湾经济动能相当强劲，也因此不能够接受反反复复的能源与贸易政策，不能让台湾的发展倒退。

她强调，四大公投关系到人民的生活、未来、甚至钱包，因此她呼吁，民进党全体党公职都要走出去，走上街头、走进市场，要捍卫正确的政策，确保台湾稳健的发展。

蔡英文并说：“只要你关心台湾的未来，只要你支持台湾继续进步，那你就是台湾队的一份子，我们就是台湾队友。”

为此，她要拜托民众每一人拉四票，也就是四个不同意票，并再度强调这四票不是要选谁，而是选择台湾所有人的未来。“台湾队站出来，1218总动员，让我们用四个不同意，确保台湾有更好的未来”。

台湾将在本月18日举行公民公投，包含反对含莱克多巴胺的美国猪肉进口（简称反莱猪）、珍爱藻礁、重启第四座核能电厂（简称核四）和公投绑大选四项公投案。

其中，台湾是否扩大进口美国莱猪是此次公投最受瞩目的议题。外界认为，这项公投结果对于台湾正在申请加入的《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）将造成很大影响。