中国回应澳洲外交抵制冬奥会：来或不来 没有人在意

针对澳大利亚总理莫里森今天称，中方迄今未回应澳方提出的新疆人权等问题，澳不会派政府官员出席北京冬奥会，中国外交部发言人汪文斌回应说，中国多次重申，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，中方没有邀请任何澳大利亚政府官员出席北京冬奥会，他们来或者不来，没有人会在意。澳方政客出于政治私利作秀炒作，对北京成功举办冬奥会不会有任何影响。

综合澎湃新闻和央视新闻报道，汪文斌在今天的外交部例行记者会上回答记者相关问题时指出，澳大利亚将是否派政府官员出席北京冬奥会同所谓新疆人权问题挂钩，这完全是欲加之罪，何患无辞。澳方的做法严重违背《奥林匹克宪章》确立的体育运动政治中立原则，同“更团结”的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面，也充分暴露出澳大利亚政府对个别国家盲目追随，亦步亦趋到了不分是非、毫无底线的程度。中方对澳方的所作所为强烈不满，坚决反对，已向澳方提出了严正交涉。

汪文斌还说，他注意到国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇表示，对全球运动员即将相聚在北京感到无比骄傲、高兴和充满信心。不久前，第76届联合国大会协商一致通过了《北京冬奥会奥林匹克休战决议》，有173个会员国共提该决议，这充分体现了国际社会对北京冬奥会的大力支持。他说，一届简约、安全、精彩的北京冬奥会必将如期成功地展现在世人面前。

此外，汪文斌在回答中国是否会对美国和澳大利亚外交抵制冬奥会采取反制措施时说，“我们已经表明，美方将为其错误行径付出代价，大家可以拭目以待。”

继美国宣布外交抵制北京冬奥会后，澳洲总理莫里森今天也宣布不会派官员出席，不过澳洲运动员仍将会参加。

中国驻澳使馆今天表态说，澳洲在冬奥会的成功取决于澳运动员的表现，不取决于澳官员是否出席,也不取决于某些澳政客的政治作秀。使馆祝愿澳大利亚运动员在冬奥会上呈现精彩表现。