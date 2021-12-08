被拐孩子能办户口 中纪委：公权不能成帮凶

电影《亲爱的》原型孙海洋找回了失散14年的儿子，中共中央纪委国家监委网站刊文指出，谁给被拐孩子办的户口，这一点也要查，公权力绝不能成为拐卖帮凶。

文章指出，孩子被拐后，人贩子、“养父母”下一步想做的，就是给小孩上户口“洗白”成正常身份。被拐儿童不具备上户口的条件，若能瞒天过海安然落户，极有可能存在着出生证造假以及户籍部门渎职的问题。

中纪委指出，如果一些公职人员把关审核不严不实、敷衍应付，或者与不法分子里外串通，伪造、买卖申报户口的材料，为非法办理户口大开方便之门，都意味着公安户籍部门管理的疏忽和卫生系统“内鬼”的存在。

文章强调，户籍作为记载和留存住户人口基本信息的法律文书，在身份证明上地位重要，个人的上学、就业、结婚、购房等，都有赖于它的证明作用。也因此，户籍管理、户口申报存在着不小的设租寻租空间。

文章指出，除了给被拐孩子办户口，近年来，受到关注的高考冒名顶替事件、持有多个户口购买多套房产的“房叔”“房姐”、在逃人员办理假户口“漂白”身份等，背后都涉及到违规违法办理户籍，伪造身份证件，甚至权钱交易、利益输送。

对于此类问题，一方面随着户籍管理制度完善、技术进步，伪造身份、户籍信息越来越难。补办出生证明，户口迁转、登记、身份证制作等，都有明确的制度规定和严格的办理手续。

中纪委指出，但与此同时，无论技术怎么进步，监督管理不能松懈。要从给被拐孩子办户口中得到警钟，以案促改促治，梳理户籍办理环节中可能存在的漏洞，强化相关公职人员的责任意识、纪法意识，严格日常管理，坚决杜绝办假户口、错误户口、多个户口。

中纪委强调，打击拐卖儿童，不仅要抓捕人贩子、找到人，更要对买卖链条全流程进行精准打击，对所有涉案环节都进行严查和处理。涉及到公权力失职渎职的，绝不轻轻放过。只有各个环节都补上漏洞，才能天下无拐，悲剧不再发生。