猝死研究生据报生前被要求延期毕业

辽宁工程技术大学岩土工程系研究生谢鹏11月23日猝死，媒体发现，他生前总被导师派活，并被要求延期毕业“再干半年”。

据《北京青年报》报道，34岁的谢鹏最终被确定为心源性猝死，据北青深一度记者了解，今年5月，谢鹏曾因心脏不舒服前往医院就诊，并提出回家休息，但没有得到导师的批准。

据谢鹏生前的聊天记录显示，他在读研期间承担了许多与自己学业无关的工作，包括替导师打扫办公室、烧水，以及为学弟修改论文。本该在今年6月毕业的谢鹏延期毕业，他告诉朋友，这也是因为导师要求他再“多干半年”。

据谢鹏父母透露，儿子去世后，校方否认对此负有责任。辽宁工程技术大学工作人员在回应媒体时表示，已关注到此事，目前正在解决。

聊天记录和电脑数据透露了谢鹏最后几天的人生轨迹，他一直忙于论文写作。

谢鹏生前多次在聊天中表达：“我现在一个人就是一支军队……我一个人当五个人使。”他的一位同学也告诉深一度记者，“老师给他派很多活，其实班里所有的人都知道，有目共睹。”

谢鹏曾于5月4日告知导师董某文自己要去医院看病，董某文在微信中没有予以回复。5月10日，当一名同学问候谢鹏是否回家养病了，谢鹏回复说，“没有，不让走。”

聊天记录显示，自6月2日，董某文继续给谢鹏派活。7月初，导师让谢鹏陪同学弟去郑州进行“锚杆试验”，在郑州出差之后，“后面紧接着一个混凝土的，9月还有锚杆现场试验，半年。” 一位同学在看过谢鹏和导师自7月到11月的对话内容后表示，其大约有一半工作都和谢鹏的毕业论文无直接关联。

在2020年，谢鹏已经完成除毕业论文之外的全部硕士毕业要求，成绩单显示，必修课程全部通过。此外，他曾在2019年成功申得一项国家发明专利。根据《辽宁工程技术大学研究生申请学位学术成果规定》中提到，成功申得国家发明专利，即达到申请硕士学位的要求，接下来即可提交论文。

有同学提醒谢鹏，根据学校最新规定，九月份还有申请学位的机会，谢鹏的回复依然是：“老董说了12月。后面还有俩大实验，不让走。”

据谢鹏父母透露，儿子去世后，校方否认对此负有责任，接下来他们将准备起诉校方。深一度记者尝试联系谢鹏所在院系领导及他的导师董某文，均未得到回应。辽宁工程技术大学工作人员在回应媒体时表示，已关注到此事，目前正在解决。