宽松氛围续提振沪综指收升1.2% 创逾两个月新高

中国股市沪综指今天收涨在逾两个月高位，降准带来的宽松刺激持续提振市场，北向资金流入踊跃。白酒为代表的大消费板块领涨，新能源汽车和半导体也止跌反弹，仅基建和地产等少数板块逆势小幅下挫。

据路透社报道，沪综指收高1.2%，至3637.57点，为9月23日以来最高收盘价。沪深300指数涨1.5%。深圳创业板指数收涨1.7%，上证科创板50成份指数扬1.9%。

华北一券商人士称：“房地产和疫情的冲击波暂告一个段落，市场维稳预期逐渐显现，但大方向仍然需要等中央工作经济会议定调。”

在岁末年初交接之际，中国央行推出年内第二次全面降准。央行主管的《金融时报》周二发表文章认为，此次降准释放了稳增长的信号，将提升金融服务实体经济特别是中小微企业的能力；降准释放的流动性可控，不代表货币政策转向，并体现了中国货币政策“以我为主”。

北向资金亦较为踊跃，路孚特数据显示，周二通过互联互通机制买入A股的北向资金超140亿元人民币。

白酒板块领涨，中证白酒指数大幅收涨4%，至7月22日以来高位，提振沪深300主要消费指数收高3.6%。机构称白酒消费明年将继续回暖，元旦和春节临近也带来了旺季预期。

半导体板块也走高，板块持续受到中美科技博弈的催化。中华交易服务半导体芯片行业指数收涨2.8%。美国商务部长稍早表示，扩大半导体生产的资金法案可能拖延至2022年。

新能源汽车板块也在连续两日的下跌后企稳反弹，中证新能源汽车指数收涨2.6%。沪深300基建和能源指数则分别收挫0.1%和0.8%。

国泰君安研报称，地产政策底已现，调控的目的在于打压房地产的金融属性，而非压制行业的发展。政策信号渐明，未来消费行情将转向需求为主导，估值低位叠加预期拐点出现将为地产链消费打开上行空间。

中国高层对房地产行业高度重视，周一召开的中央政治局会议未提“房住不炒”，明确“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”，提出“促进房地产业健康发展和良性循环”，以试图避免经济硬着陆，但这并非意味着绝对意义的地产政策放松，更多是出于防风险的考虑及保障合理需求。

沪深300地产指数今日收跌0.6%，但已从11月初的阶段低位反弹近15%。