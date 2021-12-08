恒大的债务重组可能损害无担保债权人

彭博行业研究认为，在中国恒大集团本周早些时候宣布成立含有政府代表的风险化解委员会之后，其近在眼前的债务重组可能最终损害无担保债权人的利益。

据彭博社报道，来自国有企业——包括重组过的粵海控股、开发商广州越秀集团和中国最大坏账管理公司中国信达的代表，进驻了该委员会。此外，广东省政府说其将派出工作组，督促恒大推进企业风险处置工作，加强内控管理。

彭博行业研究分析师Andrew Chan和Daniel Fan说，虽然政府救助似无可能，但粤海控股的代表入驻风险化解委员会，意味着未来可能实施债务重组。他们指出，越秀可能寻求精选恒大的一些本地资产，信达可能最有能力处理恒大的不良资产，例如现已废弃的主题公园。

“随着这个新委员会就位，可能最不理想和流动性最差的资产会留给剩余的债权人”，Andrew Chan等分析师在周三的报告中写道。

据报道，恒大美元债现在每1美元面值大约报20美分，意味着市场已经计入了约80%的减值。这些分析师认为，无担保债券持有人最后能收回的资金比例可能还不到这个水平。

恒大上周五在港交所发布简短公告说，计划“积极与境外债权人沟通”重组方案。据知情人士周一透露，恒大计划在重组中纳入所有离岸公募债券和私募债务。

光大新鸿基的分析师周二在报告中写道，国企高管的参与反映了政府对恒大风险化解方案的更大支持，并可能促进海航式重组的实施。

花旗集团分析师在上周日写道，广东省政府的参与是一项“积极进展”，消除了与恒大债务解决方案相关的不确定性。