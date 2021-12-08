朱立伦将在海峡论坛开幕式录影致词

海峡论坛将于12月10日登场，国民党大陆事务部主任林祖嘉今天宣布，党主席朱立伦将以录影致词方式，参加11日论坛大会开幕式。

据《中时电子报》报道，朱立伦的致辞会围绕希望两岸关系有良好发展，期待两岸交流可以持续下去等方面展开。国民党副主席夏立言则会和青工会以视讯方式参与10日青年论坛。

第13届海峡论坛将在12月10日在福建举办，主会场设在厦门，11日举行论坛大会，本届论坛主轴为“扩大民间交流、深化融合发展”，因疫情关系，采实体与线上会议。大陆全国政协主席汪洋将以视讯方式致词。

国民党大陆事务部主任林祖嘉透露，今年应该不会安排朱立伦与汪洋互动、交流。

台湾陆委会定此前调海峡论坛是“中共对台大型统战平台”，已禁止台湾中央部会参加，更不乐见地方政府参与，同时禁止台湾相关机构、个人及团体，以任何形式参与，被认为是针对参与论坛的国民党。

对此，国民党副主席夏立言表示，陆委会不同意公职人员参加，对于民间参加不鼓励，并没有说不准参加。

夏立言说，国民党过去都有参加海峡论坛，其实民进党执政或在野时，民进党人士也都有参加过，现在大家认为，两岸应该有各种机会来沟通，加上国民党并非主办而是受邀，所以为什么国民党不参加呢？

夏立言强调，他正面看待即将到来海峡论坛，国民党一向支持双边、两岸的各种互动。

至于是否感到来自陆委会的压力，林祖嘉强调，这只是民间交流，而且都是个人的形式去参加，并没有代表团。