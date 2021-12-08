人民币升至6.35一线续创2018年来新高

境内外人民币周三扩大涨幅，高开高走后突破年中高点，再次刷新2018年以来新高。变异病毒担忧减弱，多数主要货币和亚洲货币均对美元走升，人民币涨势大体追随国际市场。

据彭博社报道，境内人民币北京时间下午4时34分升0.25%，报6.3499元，继续刷新2018年5月中以来最强；离岸人民币升0.22%，报6.3500元，亦为2018年5月来最强。彭博模拟的实时CFETS指数基本持稳，报102.98，仍位于2015年8月以来高位。

人民币上午创出新高后开始横盘整理，境内成交下午缩量。交易员此前认为，早盘时段境内美元买卖都很活跃，偏向于结汇；在岸人民币升破年内高点后银行自营的美元卖盘一度增加。上述交易员不愿具名接受采访，因未被授权公开评论市场。

加拿大皇家银行亚洲外汇策略主管Alvin Tan在采访中指出：“风险情绪高涨，人民币的利差非常诱人。而且市场对中国央行对人民币强势的容忍度感到惊讶。”

中国周二公布超预期的11月进出口数据，贸易顺差保持在700亿美元（955.18新元）之上。瑞银经济学家邓维慎、汪涛等人在今天报告中称，强劲的贸易顺差是推升人民币的因素之一，但贸易加权汇率大幅升值可能对出口竞争力构成挑战，后期进一步大幅升值概率不大，短期内人民币可能在6.40区间波动。

在岸人民币年迄今涨近2.8%，在主要货币中表现最佳。相较于今年5月人民币快速上涨触及6.35一线后中国央行密集的口头喊话和调升外汇风险准备金，本次人民币升势暂未遇到明显的来自监管层的阻力。

星展银行策略师Carie Li在采访中说：“考虑到omicron变异毒株让各国对开放边境更加谨慎，未来外资流入和中国经常账户顺差将维持强势，如果没有明显的单边至升值预期，并且人民币呈现出区间双向波动，那么人民币的温和上涨不会引起中国央行的担忧。”

不过也有市场人士指出，人民币后续很难持续走强。彭博上周对20家机构的调查中值也显示，明年人民币将暂止升势，温和走弱至6.5。

德国商业银行资深新兴市场经济学家周浩说：“人民币短期之内继续大涨的可能性不大，市场有强烈升值预期的话，央行应该会有管理。”

此前，中国本周宣布年内第二次降准，但人民币未受明显影响。高盛集团闪辉和魏琪等经济学家认为，中国政策已明显转向宽松模式，但其它国家在收紧，这种分化会导致人民币走弱；但考虑到人民币兑美元的涨幅以及贸易加权指数的升幅，决策层应该会欢迎人民币升势放缓。