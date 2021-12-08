房企中国奥园警告债务风险

越来越多的中资房企警告可能无法履行到期财务责任，中国奥园也陷入了这一困境。

据彭博社报道，中国奥园上周公告称，鉴于面临的流动资金问题，无法保证能于其他境外融资安排到期时履行其项下的财务责任。

中国恒大之后也公告称，“鉴于目前的流动性情况，不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任” ，所用措辞几乎如出一辙。

受房地产行业的去杠杆行动以及楼市调控政策的影响，中国房地产行业普遍承压。中国奥园的整体债务负担虽不及恒大和佳兆业集团那么沉重，却很依赖少数股东资金，惠誉认为这虽然限制了债务融资需求，但可能会发生现金流出情况。

信用评级机构最近多次下调对中国奥园的评级，惠誉周二将其评级下调至C，并表示“违约或类似违约的进程已经开始”。中国奥园离岸债券自9月开始下跌，有些债券价格从面值附近甚至跌至每1美元面值买价20美分。中国奥园的票据是今年中国高收益美元债市场表现最差的债券之一。与此同时，该公司股价今年以来已暴跌75%。

根据公司网站，中国奥园集团1996年在广州成立，2007年在香港上市，项目主要集中在大湾区。在克尔瑞2021年1月至11月中国房地产企业销售TOP100排行榜上，按操盘金额来看中国奥园位列第35位。

彭博汇编数据显示，中国奥园有43亿美元（58.68亿新元）存续债，其中四分之三是美元债，有两笔美元债将于1月到期，合计本金额为6.88亿美元。

中国奥园上周称，债权人因评级下调要求其和/或集团成员公司作为借款人或担保人偿还融资，本金总额为约6.512亿美元。公司表示，双方在沟通下一步行动。

中国许多开发商已就潜在偿债困难发出警告，包括美元债发行大户恒大以及佳兆业集团。

一些分析师认为，中国地产商面临系统性的一系列违约。中国监管层对房企有息负债规模设置了“三道红线”。彭博汇总数据显示，2021年中国发行人离岸债券违约规模达到创纪录的102亿美元，其中房企占到36%。

许多高收益债中国公司位于广东。10月份至少有四家开发商违约，随后中国发改委要求企业积极主动做好境外债券兑付准备，维护市场整体秩序。

中国奥园12月2日在香港交易所公告称，债权人要求偿还本金总额逾6.5亿美元的融资，未还款可能触发相关债权人可能有权要求提前偿还若干其他境外融资安排；倘无法履行责任以偿还任何到期债务或与有关债权人协定重续或延长借款或其他安排，可能会对业务、前景、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

中国奥园与债权人的展期磋商至关重要。如不能达成展期协议，中国奥园甚至可能在1月份两笔美元债券到期前就陷入困境。

