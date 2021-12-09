加拿大将外交抵制北京冬奥 中国使馆批政治自嗨

加拿大以中国人权问题为由，决定将跟随美英澳三国，外交抵制北京2022年冬季奥运会。中国驻加拿大大使馆回应时批评加拿大在未受到邀请的情况下，炒作外交抵制北京冬奥会，完全是政治自嗨。

据路透社报道，加拿大总理特鲁多昨天（8日）宣布上述决定时说：“世界各地多个伙伴都极为关注中国政府一再侵犯人权的行为。这就是为什么我们今天宣布，我们将不会派任何外交代表出席北京奥运会。”不过，加拿大东奥运代表团仍将得到加拿大的全力支持。

外交部长梅乔利（Melanie Joly）也说，加拿大需要向北京发出强烈信息。

中国驻加使馆回应时说，中国对加拿大表示强烈不满和坚决反对，已向加拿大提出严正交涉，并呼吁加拿大立即停止将体育运动政治化和干扰破坏北京冬奥会。发言人抨击加拿大出于意识形态偏见、基于谎言谣言，大肆搞政治操弄，企图干扰北京冬奥会顺利进行，其行径不得人心，注定失败。

发言人也说：“加拿大等个别西方国家抱着冷战思维不放，动辄打着人权的旗号干涉别国内政，企图干扰和遏制他国的发展进程。”

中加两国关系因孟晚舟事件而加速恶化，今年9月华为首席财务官孟晚舟与两名被中国拘捕的加拿大公民康明凯和斯帕弗获释，让历时近三年的中加司法博弈画上句号。

中国早前在澳洲宣布抵制后强调，北京冬奥会是全球冬奥运动员和爱好者的盛会，不是个别国家政客作秀的场合。

新西兰则是以疫情为由，宣布不会部长级官员出席，并说他们早在10月就向中国告知有关决定。