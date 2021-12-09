校方通报“延毕”研究生猝死：未向导师反映患病

辽宁研究生谢鹏上月23日猝死，据报道他生前总被导师派活，并被要求延期毕业“再干半年”。他所就读的辽宁工程技术大学昨天对此发布情况通报称，谢鹏报知导师去医院就医，就医后导师询问了就医状况，但谢鹏没有向导师反映其患有疾病的问题。导师也未曾接到过谢鹏请假回家的申请。

辽宁工程技术大学官方微博发布的声明说，今年11月23日上午10时左右，学校2018级硕士研究生谢某在教学楼突然抽搐并晕倒，被及时送医后，经抢救无效不幸去世，医院诊断死因为心源性猝死。全校师生对其离世深感悲痛和惋惜。

声明说，事发后，学校高度重视，迅速成立专项工作组，与家属进行沟通，给予精神抚慰和生活照料，协助妥善处理善后事宜。经核实，谢某今年5月因未能完成学位论文，向学院提出延期答辩申请。在导师和同学们的帮助下，谢某经过努力完成学位论文初稿，并于10月下旬通过预答辩。按照研究生培养要求，在学习期间，谢某参与了导师主持的一项科研项目，承担部分实验测试工作。

声明强调，经了解，谢某今年5月初报知导师去医院就医，就医后导师询问了就医状况，谢某没有向导师反映其患有疾病的问题。此后，导师未曾接到过谢某请假回家的申请。

据《北京青年报》此前报道，34岁的谢鹏今年5月曾因心脏不舒服前往医院就诊，并提出回家休息，但没有得到导师的批准。

据谢鹏生前的聊天记录显示，他在读研期间承担了许多与自己学业无关的工作，包括替导师打扫办公室、烧水，以及为学弟修改论文。本该在今年6月毕业的谢鹏延期毕业，他告诉朋友，这也是因为导师要求他再“多干半年”。