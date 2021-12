FBI纪录片吁警惕中国经济间谍手段

继去年推出短片警惕美国现任和前任官员不要被中国政府诱骗成为间谍后,美国联邦调查局(FBI)今年将再推出一部纪录片,显示中国政府如何对美国商业实体开展经济间谍活动窃取商业秘密,并给美国企业和国家安全构成严重损失。

据美国之音报道,这部名为《北京制造:统治全球市场的计划》(Made in Beijing: The Plan for Global Market Domination)的纪录片展示了美国企业和实体正面临来自中国政府和中国政府资助实体的大规模且严重的商业间谍威胁。

纪录片列举了几个最具代表性的中国窃取美国企业商业秘密的案件。例如,2011年中国最大的风力发电机公司华锐风电(Sinovel)窃取美国超导公司(AMSC)商业秘密案。

在该案中,华锐风电买通美国超导公司在奥地利的一名职员,窃取美国企业调整风力发电机到输电网电流技术的程序源代码。

当时华锐风电正在与美国超导公司商讨引进该技术。华锐风电取得该商业秘密后边取消了订单,导致美国超导公司直接损失8亿美元(10.89亿新元),订单减少使其市值损失10亿美元,陷入了严重财务困境,并被迫裁减700名员工。

其他案件包括:2015年美籍华人化工专家黄锡文窃取商业秘密案;有美国永久居民身份的中国公民莫海龙窃取美国优质玉米良种;2019年美籍华人石山(音译)等六人被控合谋盗窃位于在休斯顿的瑞典特瑞堡集团美国子公司(Trelleborg Offshore)的复合薄膜塑料(syntactic form)技术。

这部纪录片的推出正值美国司法部“中国行动计划”(China Initiative)在美国面临各方批评和更多审视之际。

美国司法部的“中国行动计划”于2018年11月在特朗普政府时期推出,其宗旨是从更加注重调查和起诉商业秘密盗窃和经济间谍活动,到更好地应对中国海外投资和供应链漏洞所带来的威胁。