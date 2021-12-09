范承秀告别式 薄瓜瓜发悼文：男儿四海为家

中共开国将领谷景生遗孀范承秀告别仪式昨天在北京解放军总医院西院告别厅举行。一直在海外的孙子薄瓜瓜写悼念文章，称已与姥姥道别十年之久，强调“男儿四海为家”。港媒报道称，暂时未知身在狱中的女婿、中共重庆市委原书记薄熙来及小女儿谷开来是否获批准见范承秀最后一面。

据《星岛日报》报道，解放军总医院西院告别厅上方昨天挂着“沉痛悼念范承秀同志”的黑底白字横幅，两侧从屋顶垂下巨幅对联，写着：“范公后人 大家闺秀 自幼倍尝困苦 意志更坚，年方及笄毅然投入抗日洪流 始终牢记先人后己先忧后乐；革命战士 女中豪杰 一生历经风雨 初心未改，岁至期颐犹能背诵入党誓言 真正践行生命不止奋斗不息。”

据报道，昨天9时多，前来吊唁的大都为白发苍苍的老人，估计有上百人。致送花圈的除了范承秀离休单位中共中央组织部部长陈希，还有退休的军方将领，包括中央军委原副主席迟浩田和中央军委原委员于永波、李继耐等，但不见其他中央领导人致送花圈。

现场派发、经官方审定的“范承秀同志生平”，讲述范承秀在1937年携弟投奔革命，翌年加入中共，1958年错划为“右派”，直至20年后才平反，是中组部离休干部，生前享受副省级医疗待遇。

报道说，虽然范承秀在薄熙来落马后曾致函中组部希望与女婿见面，还称薄熙来“日夜操劳，为重庆人民办了很多好事实事”，但介绍范承秀生平时仍称她“自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致”，中共十八大以来做到“两个维护”，即维护习近平党中央的核心，维护党中央权威和集中统一领导，并在建党百年之际背诵入党誓词，不忘革命初心。

告别仪式现场还派发了谷开来五姐妹撰写的文章，深情回忆母亲一生，称“妈妈一生光明磊落，荣辱不惊，疏财仗义，用光明的心态带领全家，走过一段又一段艰难时光”、“我们会永远铭记您和爸爸的教导，有尊严地活着，昂首挺胸，走在大街上，走在人群中，做一个大写的真正的人”，并将遵循嘱托：“无论身在何处，家国大义，人民至上。”

薄熙来夫妇的花圈放置在横幅下方最左侧，上书“亲爱的妈妈我们永远怀念您”，“粒儿（谷开来的昵称）熙来敬挽”。薄瓜瓜的花圈则与孙辈一起放置在遗体前排。外界关注薄熙来夫妇是否获准出狱奔丧，但现场无法了解情况。

报道引述左派微信公众号“红旗文献”发布薄瓜瓜的怀念文章说，“上次跟姥姥道别，本以为只是暂别数月，不料至今已有10年之久。”不过该文章目前已经被删。

文章写道：“这些年，常有人问我，‘想家吗？’我心里总会默念：‘男儿四海为家，怎会小家碧玉的有想家一说？’然而，何为‘家’？中国是家，给予我的是神圣感；爸妈是家，那是我精神的摇篮；而跟姥姥共餐，才是我牵肠挂肚的‘家’的场景。”

“近年天涯咫尺，我已习惯过着看不到姥姥的日子；但我早晚念叨 ‘爸、妈、姥、姨……’ ，他们是我每日的牵挂，生活的向导。”

薄瓜瓜在文中还回忆了与姥姥相处的点点滴滴，并透露上月23日在姥姥最后的时光里，两人通了两小时零4分40秒的视频。

薄瓜瓜说，姥姥已驾鹤西去，提醒他行事要顶天立地，分清主次：家以国为重，家可以为国牺牲，为国蒙羞。不与小人同流合污，对任何人都要理解包容。志向不可自私自利，要为造福人民而立。

范承秀上月23日以99岁高龄在北京病逝，在狱中服刑的薄熙来夫妇会否获准奔丧引发舆论关注。薄熙来前年12月曾为去世的二姐薄洁莹送花圈，当时也一度引人关注。