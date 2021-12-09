160多篇论文被擅自收录 89岁教授起诉知网

中国知名经济史学家赵德馨起诉中国知网获赔70余万元（人民币，下同，15.03万新元）。

据《新京报》报道，赵德馨昨天（8日）说，中国知网未经他本人同意，擅自转载其160多篇文章。他自2013年开始上诉维权，案件全部胜诉，获得赔偿的70余万元将用于出版著作。“我个人维权是次要的，希望能保护知识产权和知识分子创新的积极性。”

记者搜索一起相关案件判决书发现，法院认为，涉案作品属于⽂字作品，依法受著作权法保护。被告未经原告赵德馨许可，以电⼦版的形式发布原告享有著作权的涉案作品，使公众可以在其个⼈选定的时间和地点获得涉案作品，侵害了原告对涉案作品享有的信息⽹络传播权，依法应承担赔偿损失的法律责任。

今年89岁的赵德馨是中南财经政法大学退休教授，著有《中国近代国民经济史讲义》等多部著作，2018年获评第二届“荆楚社科名家”荣誉称号。

在中国裁判文书网上搜索“赵德馨”，有181篇相关判决文书，被告多为《中国学术期刊（光盘版）》电⼦杂志社有限公司（下称中国学术期刊公司），案由多为“侵害作品信息⽹络传播权纠纷”。公开信息显示，中国学术期刊公司为中国知网的运营方。

赵德馨说：“他们也没通知我，就把我的文章发到网上，我自己下载还要收费。”他有160多篇文章被擅自收录至中国知网，而他从未收到收录通知和稿费，于是决定起诉维权。

据赵德馨回忆，2006年，他编纂了一本《中国经济史词典》，当时中国知网与其签订了相关协议，如果有人下载该著作，应当按照规定向著作人支付报酬，但他从未收到过相应报酬。搜索发现，中国知网上有多篇他的文章，自己下载也需要付费，而中国知网上传其文章前也没有征得他的同意。

目前，在中国知网检索作者“赵德馨”，未发现有相关论文。赵德馨表示，在维权后，中国知网已经将擅自收录的文章删除。

中国知网出版服务部工作人员则称，中国知网与各大高校、期刊等签署过收录文章的协议，有权收录优秀的论文，并不直接与论文原作者对接。至于转载文章所应支付的相应稿费，由杂志社的编辑部在文章收录之前与作者进行协商沟通。一旦编辑部与原作者达成一致，知网有权对文章进行转载。

对于上述事件，中国央视网评论称：“为什么我创造的知识成果得不到尊重？”中国知网表面上霸王条款自定的“强制授权”，背后却是对知识产权的垄断。回归公益、与作者共赢才是正途大道。

