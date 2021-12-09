马英九：台湾是“不自由的民主”

台湾前总统马英九说，台湾现在离真正的民主越来越远，趋近“不自由的民主”（illiberal democracy）。

据台湾《联合报》报道，对于台湾受邀参加美国主办的民主峰会一事，马英九今天在《联合报》发表署名评论文章说，他乐见美方这样的安排，但也有不少忧虑。

马英九说，这几年民进党政府的表现，不但离“民主”越来越远，反而趋近“不自由的民主”。

他解释，“不自由的民主”一词是印度裔美国名学者法瑞.扎卡利亚（Fareed Zakaria）所创，指有些领导者上任后，开始采行背离自由民主的政策或措施，例如修宪延长自己任期、非法限制人民自由、非法打击反对党或政治对手，扎卡利亚把这种体制称作“不自由的民主”或“民选的专制”（elected autocracy）。

马英九列举了蔡英文2016年就任后诸多违反法治原则的作为，例如成立不当党产委员会、促进转型正义委员会清算最大反对党（国民党）等。他批评，民进党政府赋予行政机关过多权力，侵害人民权益，对台湾民主伤害很大、危害深远。

马英九引用哈佛教授史帝文.李维兹基（Steven Levitsky）与丹尼尔.齐布拉特（Daniel Ziblatt）的观点指出，多数民主制度的死亡不是经过一次政变，而是逐步倒退，滑向威权主义。他呼吁蔡英文和民进党能以人民为念，悬崖勒马，回归真正的自由民主，台湾参加民主峰会才能名符其实。

美国总统拜登召集的民主峰会将于12月9日至10日在线上举行，包括台湾在内的110个国家与地区受邀参加。