江苏“知名书法家”郑必厚被查 作品曾亮相《人民的名义》

中国书画界又有“名人”落马。江苏省书画院副院长郑必厚涉嫌严重违纪违法，目前正在接受调查。

据澎湃新闻报道，江苏省纪委监委8日公布郑必厚被查的消息。

郑必厚1962年11月生，江苏南京人，历任江苏省文联创作研究部正科级干部、书画研究中心主任、文艺家企业家联谊会秘书长（2010年5月明确副处级），2014年4月任江苏省艺术人才培训中心副主任（主持工作）兼江苏省青少年书画协会法定代表人，2017年7月任江苏省艺术人才培训中心主任（正处级）。

郑必厚2020年3月出任江苏省书画院副院长，但两个月之后的2020年5月就被停职。

报道称，与此前一些附庸风雅的落马官员不同，郑必厚长期浸润书画界，其出席活动时常常伴随着一长串的头衔：“国家一级美术师、中国书法家协会会员、江苏省书法家协会理事、江苏省青年书法家协会顾问、江苏省青少年书画协会理事长、江苏省文联书画研究中心主任、江苏省公务员书法协会副主席、江苏省艺术人才培训中心主任、江苏省文联书画考级委员会主任、江苏省现代书法研究院执行院长、江苏省文艺家企业家联谊会秘书长。”

一篇江苏省现代书法研究院官方微信公众号2017年的文章《郑必厚书法》曾这样写道：“郑必厚出生于南京浦口，不仅受‘金陵四家’之影响，更为‘当代草圣’林散之的同里，从小受到林老的耳提面命，亲切教诲之境乃历历在目，犹如昨天。”

在这篇文章中，郑必厚曾说：“要想把书法写到最高境界，第一要做好人，第二要做好事。”

另外，根据部分书画行业人士介绍，在热播电视剧《人民的名义》中，郑必厚的书法作品“事缓则圆”等多次出现在电视剧场景。

在不少公开活动场合，郑必厚也通过播放电视剧相关片段自抬身价。

反腐题材电视剧《人民的名义》于2017年3月28日首播。该剧以检察官侯亮平对贪污贿赂案的调查为线索，讲述了以H省为核心的各派政治势力的权力纷争，以及底层百姓在其中的起落沉浮，是对中国政治生态的“全景式”描绘。

《人民的名义》总监制李学政今年9月24日曾在社交媒体发文称，已落马的江苏省委原常委、政法委原书记王立科曾想让这部电视剧停播，并命令制作团队删除了原本列在片尾“鸣谢”名单中的江苏省政法系统相关部门。李学政当时说，现在看来，剧中人物就是王立科的缩影。