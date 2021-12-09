报告：中国儿童超重肥胖率还在涨

中国儿童中心和社会科学文献出版社发布的报告显示，中小学生超重肥胖率上升，心理健康问题越来越突出。

据澎湃新闻报道，《儿童蓝皮书：中国儿童发展报告（2021）》8日发布。报告显示，2010至2019年，儿童青少年营养不良问题持续改善，儿童青少年身体素质开始好转，但同时，中小学生超重肥胖率上升了8.7个百分点。

男生超重肥胖率始终高于女生，并且在2010至2019年超重肥胖率上升幅度高于女生。

报告还指出，儿童慢性病在这十年间发生了巨大的变化，视力不良、龋齿问题更加普遍，心理健康问题越来越突出。

报告显示，2010年中国中小学生视力不良率为57.4%，2014年上升至62.2%，2019 年又继续上升至67.9%，2010至2019年中小学生视力不良率上升了10.5个百分点。

这10年，女生视力不良率始终高于男生，男女生视力不良率上升幅度相当。城市学生视力不良率始终高于乡村学生，但2010至2019年乡村学生视力不良率上升幅度远高于城市，2019年城乡学生视力不良率差距已缩小至 5.4个百分点。

心理健康方面，报告称，2018年《中国青年发展报告》显示，中国17岁以下儿童青少年中，有约3000万人受到各种情绪和行为问题的困扰。

在对中国15个城市73992名6至16岁的儿童青少年所做的调查表明，儿童情绪和行为问题发生率为17.6%，其中12至16岁青少年情绪和行为问题检出率高达19.0%，男孩发生率高于女孩，且发生率近年来一直在升高。2019年中国青少年研究中心与中国科学院心理研究所针对青年进行的心理健康专题调查显示，14至18岁青少年有7.7%存在抑郁高风险，5.1%存在重度焦虑情况。