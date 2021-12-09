11月中国CPI同比上涨2.3% 猪肉价格环比涨12.2%

中国国家统计局今天发布数据显示，上月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨2.3%。其中食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨2.5%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读时说，受季节性消费需求增长及短期肥猪供给偏紧等因素影响，猪肉价格由降转涨，上涨12.2%；各地多措并举保障“菜篮子”供应，随着蔬菜上市量逐渐增加，鲜菜价格涨幅比上月大幅回落9.8个百分点。

根据中国统计局网站发布的数据，上月全国CPI中，同比消费品价格上涨2.9%，服务价格上涨1.5%。1至11月平均，CPI比上年同期上涨0.9%。

环比方面，全国CPI上涨0.4%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.6%；食品价格上涨2.4%，非食品价格持平；消费品价格上涨0.9%，服务价格下降0.3%。

董莉娟指出，从环比看，受季节性因素、成本上涨及散发疫情等共同影响，CPI上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，食品价格环比上涨2.4%，涨幅比上月扩大0.7个百分点，影响CPI上涨约0.43个百分点。

非食品价格由上月上涨0.4%转为持平。非食品中，工业消费品价格上涨0.3%，涨幅比上月回落0.6个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨3.1%、3.3%和1.2%，涨幅比上月均有回落；服务价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%，其中受节后出行减少及疫情散发影响，飞机票、旅行社收费和宾馆住宿价格分别下降14.8%、3.8%和3.7%。

从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。同比涨幅扩大较多，除了受到本月新涨价影响外，主要是受到去年同期基数较低的影响。具体看，食品价格同比由上月下降2.4%转为上涨1.6%，影响CPI上涨约0.30个百分点。食品中，猪肉价格下降32.7%，降幅比上月收窄11.3个百分点；鲜菜价格上涨30.6%，涨幅比上月扩大14.7个百分点；鸡蛋、淡水鱼和食用植物油价格分别上涨20.1%、18.0%和9.7%。

据测算，在11月份2.3%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.6个百分点，比上月扩大0.4个百分点；新涨价影响约为1.7个百分点，比上月扩大0.4个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

此外，上月全国PPI（工业生产者出厂价格指数）同比上涨12.9%，环比持平。全国工业生产者购进价格同比上涨17.4%，环比上涨1.0%。1至11月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.9%，工业生产者购进价格上涨10.7%。