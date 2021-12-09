港入境处高层收恒大礼篮 廉署前高官：应交代如何友好

针对香港入境处两名高层收取中国地产商恒大高层送赠的礼篮，事后未作申报一事，香港廉政公署前总调查主任、大律师查锡我认为，事件给市民的观感不佳，建议当局清楚交代双方如何友好等。

根据《星岛日报》报道，查锡我在电台节目表示，事件表面上并无问题，因为礼物并未超出限额，亦属私交好友趁节日送礼，但他认为事件给市民的观感不佳，法例精神要求公务员提高警觉，不应轻易收取利益。

查锡我还说，当局应就此次事件交代双方如何友好、礼物属私人或公司出钱、是否属首次送礼、相关官员有否回礼、入境处与涉事公司有否公务往来等。他指出，若部门与涉事公司有公务往来，官员收礼便需申报。

香港入境处继卷入今年年中曝光的“纪律部队首长饭叙”事件后，再与中国恒大集团惹上牵连。据港媒报道，恒大在去年圣诞节以及今年中秋节时，曾分别送礼篮给入境处副处长郭俊峰，以及入境处首席入境事务主任汪奇。入境处昨天回应称，正跟进事件，强调会严肃处理。

报道称，恒大送出的是港岛香格里拉大酒店在去年圣诞期间推出的圣诞礼篮；售价从2088元（港元，下同，约364新元）至8888元不等。今年中秋节的礼篮，恒大同样向港岛香格里拉酒店订购，据报礼篮最低售价3388元。

郭俊峰以及汪奇昨天承认恒大执董、香港公司总经理黄贤贵，曾派人将礼篮送到他们家中；两人都表示，与黄贤贵认识多年，“属私交友好”，并强调礼篮价值不超过3000元，符合相关规定。他们两人还说，与黄贤贵并没有公务往来，没有利益冲突，因此才没有向入境处申报接受黄贤贵赠送的礼篮。