消息：洗米华案引起在美上市博企的合规顾虑

消息人士透露，博彩业大亨周焯华卷入中国大陆非法开赌及涉嫌洗钱案，引起美资赌场及在美国上市的博彩企业对合规问题的顾虑，是部分博企紧急煞停贵宾厅运作的主因。

彭博社早前引述知情人士报道，绰号“洗米华”的太阳城集团主席周焯华被捕后，美国公司永利澳门子公司和在美国上市的新濠博亚娱乐周一（6日）通知中介人，他们打算从本月下旬开始关闭这些赌博房，其中永利将在12月20日起关闭所有中介人赌博房，新濠博亚娱乐的中介人赌博房则将在隔天关闭。

香港《明报》也引述市场消息报道，金沙中国也决定本月内关闭旗下全线中介人贵宾厅。

投资经纪公司伯恩斯坦（Bernstein）同日引述消息人士称，澳门博彩监察协调局要求中介人停止向客户借贷。

香港媒体昨天（8日）也引述澳门博彩中介德晋集团的通告报道，德晋收到个别娱乐场通知，了解到他们将会与集团暂时停止合作关系，德晋因此将会在受影响场馆停运当天，遣散场馆员工。受影响的员工会获得的补偿包括，一个月的额外包底薪金和年资补偿。

对于博企与博彩中介人之间的合作关系发生改变的消息，澳门博彩监察协调局和劳工事务局昨天回应时说，他们高度关注此事，并提醒有关实体，按照现行的法律法规，承批公司（博企）贵宾厅的员工，因属承批公司聘请，不会因贵宾厅停运而受影响。至于中介人所聘请的员工，中介人有义务保障员工的劳动权益。

澳门劳工事务局说，他们目前并没有收到相关企业员工的求助个案，但局方将一如既往继续关注澳门居民的就业情况，并呼吁博彩员工如果他们认为自身权益受损，可向劳工事务局反映，局方必定依法跟进处理，以保障雇员的合法劳动权益。

香港《明报》今天引述消息人士报道，中介人贵宾厅倒闭潮，主要涉及母公司在美上市的博企可能面临合规问题，因此市场预期仍在检讨的美高梅中国（2282），将跟随其他美资博企步伐，关停中介人贵宾厅。

美高梅发言人回应时说，不评论是否会关停中介人贵宾厅，仅称会不时检讨情况。美高梅贵宾厅博彩业务，目前占整体业务及盈利比重为约14%。消息人士透露，集团的中介人贵宾厅很有可能跟随同业关停。

另一家澳门博企澳博副主席兼行政总裁苏树辉昨天说，因为与营运方尚有合约，公司会维持营运中介人贵宾厅。

苏树辉称，太阳城与澳博的业务没有联系，太阳城主要是在其他赌场运作，但坦承洗米华事件对业界有一定影响，贵宾厅行业正面对巨大压力，集团也会继续对中介人贵宾厅将来是否仍可以持续营运，持观望态度。

在香港上市的太阳城集团今天在港交所网站再次宣布暂停交易，但没有提供停牌原因，这也是周焯华被捕后，太阳城集团第三度暂停交易。