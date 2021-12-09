黎智英被裁定煽惑他人参与未经批准集结罪成

“壹传媒”创办人黎智英、前支联会副主席邹幸彤及何桂蓝，涉及2020年6月的一起非法集结案，案件今天上午裁决，其中黎智英及邹幸彤被裁定煽惑他人参与未经批准集结罪名成立，而邹及何桂蓝被裁定明知而参与未经批准集结罪成。

据香港东网报道，控罪指，黎智英和邹幸彤于2020年6月在香港维多利亚公园喷水池外，非法煽惑他人明知而参与未经批准集结。邹幸彤和何桂蓝另被控于同日同地，在无合法权限或合理辩解下，明知而参与未经批准集结。

案件11月4日在香港区域法院续审，三人否认煽惑他人参与、及明知而参与未经批准的集结两项罪名，法官则裁定本案表面证供成立。

控方认为，黎智英在访问中提到一定会前往集会，到案发当日下午4时，他现身维园喷水池，随即被一群记者包围，他必定知道自己出现会引起“聚旗效应”，从而造成煽动的效果。

本案原有26名被告，其中16人早前已认罪，被判监禁4至10个月，其中前香港众志主席罗冠聪及香港本土派组织“民间外交网络”前发言人张崑阳已离港，日前认罪的香港支联会主席李卓人、支联会副主席蔡耀昌、香港前民主派立法会议员梁耀忠、支联会常委梁锦威及民主党前主席胡志伟，则还押至本月12日判刑。目前，黎智英正在赤柱监狱服刑。