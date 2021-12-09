朱军性骚扰案胜诉后现身央视主持节目

中国央视主持人朱军自2018年卷入与弦子（周晓璇）的性骚扰案后一度消失在荧屏上。不过，在案件于今年9月一审获得胜诉后，朱军近日再次现身央视荧屏。

一名减重手术医生近日在微博发出与朱军一同录制央视节目的照片，并配文称“我和朱军老师在央视谈肥胖减重手术”。

这名节目嘉宾贴出的照片显示，身穿西装系着领带的朱军参与主持的是一档健康类节目，当期节目的主题围绕“肥胖”“减重手术”等健康问题展开。

不过，该医生目前已经删除了这条微博。

除了医生的微博，央视三套网站上的主持人名单中也出现了朱军的名字，证实朱军重返荧屏。

今年10月5日，朱军曾在央视总台国庆期间推出的纪录片《红色秘档》中出现，这也是在朱军性骚扰案胜诉后的首次荧屏亮相。

北京某戏曲学院学生、网名“弦子”的周晓璇2018年7月在微信朋友圈发文称，2014年她在央视实习时遭朱军性骚扰。文章被友人转发后引发舆论轰动，随后，弦子多次曝光事件细节并对朱军提起诉讼。

今年9月14日，北京市海淀区人民法院作出判决指，原告周晓璇提交的证据不足以证明朱军对其进行性骚扰的主张，故一审判决驳回原告诉讼请求。

尽管朱军胜诉，但当时舆论普遍认为，作为曾经的央视“一哥”，朱军的职业生涯与个人口碑已尽毁。此外，弦子据报不接受一审判决并决定上诉，她指控在庭审中遇到一些阻力，质疑审理流程有问题。