中国将建立基本养老服务清单制度

中国民政部养老服务司负责人李邦华今天介绍说，中央部署建立基本养老服务清单制度，通过列清单的方式来明确基本养老服务服务谁、怎么服务、由谁提供服务等问题。基本养老服务将由政府主导提供，非基本养老服务由市场调节，形成以家庭为基础，市场、社会、政府各司其能的新型养老模式。

据央视新闻客户端消息，李邦华在国新办新闻发布会上说，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》首次在中央层面部署建立基本养老服务清单制度，这是贯彻落实中共十九届五中全会提出的关于健全基本养老服务体系的重要举措，也是推进实现国家积极应对人口老龄化中长期规划所提出的“到2035年全体老年人享有基本养老服务”这个远景目标的重要举措。

李邦华介绍，养老服务通过清单的方式一目了然、明明白白，既方便贯彻落实，也方便人民群众知晓和了解。《国家基本公共服务清单（2021年版）》中，也在“老有所养”的栏下设立了“养老助老服务”项目，并形成了以下共识。

第一是基本养老服务是管基本，要聚焦服务老年人的失能照护和生命安全等基本需要，做到尽力而为、量力而行。第二是基本养老服务是面向全体老年人，但是也要优先保障特殊困难老年人的需要。第三是基本养老服务由政府主导提供，非基本养老服务由市场调节，形成以家庭为基础，市场、社会、政府各司其能的新型养老模式。