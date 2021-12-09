台媒：民进党内盼高嘉瑜就家暴案噤声

台湾媒体引述多名民进党籍立委披露，同样是民进党籍立委的高嘉瑜遭家暴事件，对本月将举行的四项公投造成冲击，党内希望高嘉瑜尽量“冷处理”此事，也盼望高嘉瑜噤声。高嘉瑜回应时说，希望大家将焦点放在公投案。

台湾联合新闻网昨天（8日）引述民进党党内多名立委报道，外界会认为，民进党党内互斗、政商关系复杂和网军等负面信息，希望高嘉瑜能够为了党尽量冷处理，后续不要再模糊焦点，迎战公投。

在高嘉瑜案曝光当天，民进党立法院党团群组许多立委都给予加油，但之后随着高嘉瑜事件连环爆，已没有人再声援或讨论该案，并将焦点转回公投。

有立委分析，在高嘉瑜事件曝光前，民进党在全台已办数十场公投说明会，许多场次都破千人参与，好不容易声量炒起来，国民党的言论又荒腔走板，甚至国民党内县市长也产生分歧，民进党已越来越掌握赢面。

不过，在事件曝光后，首先冲击的是中间和年轻选民，会让他们不愿意出来投票，甚至影响到民进党支持者投票意愿，但反而会激起国民党支持者出来投票，现在种种迹象都对民进党很不利。

另一名立委则认为，希望高嘉瑜不要再对外发言，为了党好，不要再转移焦点。也有立委说，大家都谴责施暴者，也不舍高嘉瑜遭遇，但希望高嘉瑜跟党站在一起。

立委许智杰则说，高嘉瑜案件让人很伤心，此案延伸出其他问题，当然多多少少会将公投焦点扩散到别处，希望全民一起再度回到关注公投的焦点。

高嘉瑜今天在台北市党部公投宣传活动上，就噤声消息回应时说，希望大家将焦点放在公投案。同样出席宣传活动的台北市党部主委吴怡农也被记者提问，高嘉瑜遭家暴事件是否会影响公投案选情。吴怡农回应时说：“其实现在是你（记者）在问，不然我们谈的是公投。”

另一方面，台湾三立新闻网今天引述消息人士报道，在台北看守所被羁押的高嘉瑜施暴男友林秉枢，前天与律师会面时情绪失控，当场大骂高嘉瑜收了他400万元（新台币，19万新元）的现金和劳力士手表。

高嘉瑜对此怒回，“希望林先生能好好反省，不要再将谎话当空气一样”，并说律师今天会提出诽谤告诉。