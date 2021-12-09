疑因赖清德无法出席告别式 男友逼高嘉瑜下跪磕头

台湾立委高嘉瑜遭家暴事件持续发酵，台湾媒体披露，施暴男友林秉枢疑似因为副总统赖清德无法出席过世母亲的告别式，竟逼迫高嘉瑜在灵堂前下跪磕头道歉。

台湾三立新闻网昨天（8日）报道，在告别式举行前，林秉枢想通过高嘉瑜，邀请赖清德出席告别式。高嘉瑜在11月24日，即仪式举行当天上午告诉林秉枢，赖清德无法前来，林秉枢此时暴怒，要求高嘉瑜立刻传简讯给赖清德，但被高嘉瑜拒绝后，不只想抢手机，甚至要求她下跪磕头道歉，还扯掉高嘉瑜的帽子和口罩。

后来，在告别式前一小时，一身黑衣黑帽刻意把帽沿压很低的高嘉瑜走到柜台，跟工作人员要口罩。林秉枢这时走上前大喊：“人嘞？”高嘉瑜回应时说：“我要拿口罩啊！”

林秉枢因不满柜台人员提供口罩给高嘉瑜，向柜台人员怒骂：“我叫你不要拿口罩，你（公司）不想开了是不是？”高嘉瑜这时告诉林秉枢：“可是没有口罩不能出去啊！”林秉枢之后再警告柜台人员，“你（公司）要不要开？你要不要开？”，并抢走柜台人员给高嘉瑜的口罩，将之直接往柜台扔。

这让高嘉瑜既害怕又尴尬，连忙跟礼仪公司点头赔不是，最后还不忘回头向柜台人员致歉。

知情人士C先生说：“感觉（林秉枢）情绪满不稳定，她（高嘉瑜）就是也不想要难看，她就是笑笑的，跟着他回去包厢那里，对一个女孩子这样满暴力的。”