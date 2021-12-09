中国国债获境外机构净增持创1月来新高

尽管美联储加速减码的预期日益升温，但出于对人民币资产前景看好，境外机构仍在加速增持中国国债。

据彭博社报道，中债登数据显示，11月境外机构净增持878.62亿元（人民币，下同，188.69亿新元）中国国债，较10月的241亿美元（328.37亿新元）明显增加；外资持有的境内人民币债券总额攀升至3.6万亿元，继续创纪录新高。

人民币的强势表现是外资加速买入中国国债的一个原因。在岸人民币兑美元11月上涨0.63%，连续第四个月月度走升，而人民币兑一篮子货币的表现更是升至逾六年高位。澳新银行资深中国策略师邢兆鹏表示，人民币的韧性和低波动增加了中国国债的吸引力，而境外央行多元化其外汇储备亦带来较强的资金流入。

同时，市场对于中国货币政策宽松的预期也推动11月中国国债明显上涨，中美利差从10月末的142点一度收敛至11月下旬的122点，这也增加了交易盘的买入兴趣。

随着境外机构持有境内国债规模增至2.39万亿人民币的新高，彭博计算显示，境外机构持有中国国债的比重11月末升至10.9%，亦刷新纪录高位。

此外，被动资金也在持续流入。中国国债已经于10月正式纳入富时罗素的WGBI指数，据分析师测算将在未来三年给中国带来1300亿美元的配置资金。

