宽松预期提振沪综指早盘收涨1%

中国股市沪综指周四早盘收涨1%至两个月高位，受宽松和稳增长预期提振。消费和大金融板块领涨，军工和新能源等少数板块逆势小幅下挫。

据路透社报道，沪综指早盘收涨1%至3675.04点，为9月14日以来的新高。沪深300指数升1.8%。深圳创业板指数早盘收涨0.9%，上证科创板50成份指数升1.1%。

南华期货股指期货分析师王梦颖说：“A股这两天大涨主要因为12月中央政治局会议透露出比较强的‘稳增长’的信号，让市场对明年的政策基调有较为确定的了解，助推了经济复苏预期的高涨。”

她认为，目前市场是在政策预期抬头的情况下出现了类似抢跑的行情，但之后的演绎大概率会和实际政策落地的状况息息相关，同时，经济的实际增长状况也会给行情造成波动。

中国11月居民消费价格指数(CPI)同比涨2.3%，低于路透调查预估中值2.5%，但依然创下15个月最高水平。而PPI的高位回落显然让市场松口气，预计拐点已现。

分析师指出，受季节性因素、成本上涨及散发疫情等共同影响，11月CPI涨幅明显扩大；因保供稳价政策落实力度加大，PPI涨幅则有所回落。略显合意的物价数据让市场感到宽慰，在当前经济下行压力较大情况下，这也给货币政策提供了空间，进一步降准甚至降息预期仍在。

北向资金亦较为踊跃，路孚特数据显示，周四早盘通过互联互通机制买入A股的北向资金接近150亿元人民币。

消费板块领涨，中国最新公布的11月CPI数据创下15个月新高，沪深300可选消费指数早盘收涨2.7%，沪深300主要消费指数收涨2.1%。

券商等大金融板块持续走强，中证申万券商指数早盘收涨2.2%，此前已连涨七个交易日。机构称货币宽松和市场成交活跃均有助提振券商股。

旅游板块涨幅居前，中证旅游主题指数早盘收涨2.3%；此前中国在新冠病毒中和抗体联合治疗药物上获得新进展，另有实验室试验结果显示，接种三剂其新冠疫苗能够对新的奥密克戎（Omicron）变种起到中和作用。

军工和新能源板块有所回调逆势走低，中证中航军工主题指数早盘收跌1.3%，中证新能源指数收跌0.6%。

