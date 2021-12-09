吸金百亿 曾为P2P引流的顾国平被判无期

以“0元购”的噱头为P2P平台引流，吸金接近百亿人民币，A股上市公司慧球科技原实控人顾国平的集资诈骗大案，迎来公开审判。顾国平以集资诈骗罪，被判处无期徒刑。

据第一财经报道，顾国平被上海市第一中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

经审理查明，顾国平2015年1月实际控制上海联璧电子科技（集团）有限公司（下称“联璧公司”）。同年7月，顾国平要求被告人侬锦在联璧公司组建金融团队、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资。

之后，为扩大联璧金融APP客户数量，顾国平利用其实际经营的上海斐讯数据通信技术有限公司（下称“上海斐讯公司”），与联璧公司推出购买上海斐讯公司路由器等电子产品，并在线注册联璧金融APP会员，可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动，吸引社会公众注册，并在联璧金融APP线上平台发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品，以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵，诱骗社会公众投资购买。

被告人侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发，共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元（人民币，下同，21.41亿新元）。

2017年9月开始，同样的诈骗套路再度上演，这次是以“0元购”体脂秤的手段来非法集资。

顾国平擅自以上海斐讯公司的名义，与顾国平实际控制的华夏万家（北京）金融服务外包有限公司合作，推出购买上海斐讯公司体脂秤等产品，并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。

同期，顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品，非法募集资金，并指使被告人朱军套取、占用。至案发，共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。

上海一中院认为，顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的，共同使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，作出上述判决。

被告人家属、被害人等共计20余人在庭审现场和视频法庭旁听了宣判。上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

资本市场对于顾国平并不陌生。2016年1月份，原慧球科技（现更名为“天下秀”）实控人顾国平股权质押爆仓引爆市场，由而牵扯出顾国平与“资本玩家”鲜言私下交易慧球科技控制权，引发出的一系列股权争斗、“千奇葩议案”等震惊资本市场的事件。

最终慧球科技通过吸收合并的方式变身为天下秀。鲜言与顾国平类似，也遭遇刑罚，其在领了证监会34.7亿元“史上最大罚单”之后，被判有期徒刑五年，并处罚金人民币1180万元。