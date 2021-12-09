施暴高嘉瑜 林秉枢称愿跪地道歉

台湾立委高嘉瑜施暴男友林秉枢在被收押一周后，今天（9日）通过律师发表声明，向高嘉瑜致歉，更表明愿意跪地道歉。

综合台湾中时新闻网、ETtoday新闻云和三立新闻网报道，林秉枢在声明中说：“对社会、家人、高委员郑重道歉，可以的话愿意跪地道歉，并非十恶不赦，只是一时躁症病发，无法克制自己打人，但这不是借口，心中充满悔恨。”

林秉枢称，自己配不上高委员，“她跟我在一起，是这辈子最大的错误，已经当面道歉过100次，一度得到高委员原谅，虽然如此仍然万分后悔。跟所有受到牵连的朋友叩首致歉，我的人生已经毁灭，就算多年后有机会重获自由，也应该很难再立足于社会。”

林秉枢希望司法给该有的惩罚，如果金钱可补偿，他也会赔偿该赔偿的金钱。他恳求外界，别把时间浪费在这案子和他身上，并说：“外界很多消息是不实的，现在无法辩解就交司法，被拘提后完全不知道外发生什么事，只透过律师稍微了解，没想到会影响公投的讨论，甚至是1月立委补选，请大家把焦点回到公共议题，不要浪费在废人身上。”

家暴事件曝光后，法院2日认为林秉枢涉嫌犯下伤害、恐吓等犯罪嫌疑重大，裁定将林秉枢收押禁见。台湾三立新闻网昨天爆料，林秉枢疑似因为副总统赖清德无法出席过世母亲的告别式，竟逼迫高嘉瑜在灵堂前下跪磕头道歉。

三立新闻网今天则引述消息人士报道，被羁押的林秉枢前天在台北看守所与律师会面时情绪失控，当场大骂高嘉瑜收了他400万元（新台币，19万新元）的现金和劳力士手表。

高嘉瑜对此怒回，“希望林先生能好好反省，不要再将谎话当空气一样”，并说律师今天会提出诽谤告诉。