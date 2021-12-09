数字人民币签约缴税业务海南落地

海南今天举行了数字人民币签约缴税业务启动仪式。中国人民银行海口中心支行陈颖副处长介绍说，支持数字人民币缴税既拓展了纳税人缴纳税费的途径，有利于进一步改善营商环境，也是落实海南省委省政府关于金融业“十四五”规划的一个重要举措，为打造自贸港数字人民币生态体系贡献国库力量。

综合海南网台和视听海南客户端消息，中国税务总局海南省税务局、中国人民银行海口中心支行，海南省工商、农业、建设、中国、交通和邮政储蓄银行等六家金融机构代表出席仪式。

在体验了数字人民币缴费后，浙商中拓集团（海南）有限公司总经理助理刘莉受访时说，只用了两分钟，就完成了三方协议的签订和缴款，第一次使用数字人民币缴费，能清晰的看到缴费钱款、余额，缴费速度很快，非常方便。而且数字人民币相对其他电子货币具体安全、便捷、隐私性更好的优势，更让人放心。

据了解，今年以来，海南省税务局协同中国人民银行海口中心支行，以试点数字人民币为契机，从政府收入端入手，主动谋划、先行先试，探索创新重构电子缴税业务流程支持数字人民币扣缴税费，在工、农、中、建、交、邮储等六家国有银行总行的全力支持下,在两个月内实现了数字人民币签约缴税服务。目前，该业务已在海口、儋州、琼海等七个市县试点落地，截至今天上午，全省已成功签订数字人民币钱包三方协议27份，成功缴款九笔。

据中国人民银行海口中心支行陈颖副处长介绍，货币是最基础的金融基础设施，货币形态变革反映了生产技术的进步。人民币数字化是信息技术发展的产物，是未来的趋势。支持数字人民币缴税既拓展了纳税人缴纳税费的途径，有利于进一步改善营商环境，也是落实海南省委省政府关于金融业“十四五”规划的一个重要举措，为打造自贸港数字人民币生态体系贡献国库力量。

“海南省税务局在深化‘放管服’改革、优化便民办税新模式等方面持续发力，会同中国人民银行海口中心支行等金融机构，实现了数字人民币钱包签订三方委托缴款协议和协议扣款，为纳税人缴费人提供了缴纳税费新途径，我省办税便利度将再次大幅提升。”海南省税务局党委委员、总经济师陈平说。

海南省税务局党委书记、局长刘磊表示，海南试点数字人民币，积极探索数字人民币钱包签订三方协议缴税，是海南税务助力自贸港建设“海南化”的具体实践，是打造智慧税务、推动以“数”控税的创新举措，同时也是全省数字人民币试点工作的重大创新，进一步丰富了数字人民币应用场景，对于推进海南数字经济转型，打造自贸港数字人民币生态体系具有重大意义。