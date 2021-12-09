北京教委回应“官方补课”：不是在线补课是分类辅导

北京市中学教师开放型在线辅导计划线上启动会昨天举行，被外界认为是将“官方补课”计划推向全市范围。北京教委相关负责人强调，在线辅导计划并不是“在线补课”，而是与校内供给相配合的公共资源，将为学生提供学科精细化、个性化的特色分类辅导。

根据北京日报官方微博消息，北京市教委介绍，北京市中学教师开放型在线辅导项目是该委委托北京师范大学“未来教育”高精尖创新中心搭建平台，面向北京市中学和教师研修机构在职在岗的中级及以上职称的教师进行招募辅导教师，对初中学生多元化和个性化的问题需求进行在线辅导。

北师大“未来教育”高精尖创新中心执行主任余胜泉介绍，该项目已于2016年11月先行在通州区启动了第一阶段试点工作；随后拓展至平谷区、密云区、怀柔区等，覆盖187所初中阶段学校9万余名学生。

余胜泉说，项目在前三阶段实施效果整体良好，有效实现了教师智力资源的线上流转，扩大了优质教师资源的影响范围，一定程度上推动了区域间教育的均衡发展，成为基本公共教育服务的有益补充。

在对“十三五”项目开展基础上，北京教委和财政局完善并发布《北京市中学教师开放型在线辅导计划（试行）》，将计划拓展到北京市初中，将覆盖646所学校33万余名学生。目前，新加入的九个区正在进行师生信息核对确认和师生培训，相关工作将在本月底完成，明年1月1日正式实施。

报道介绍，计划实施所需经费由市级资金保障，学生无需付费。辅导学科包括语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、生物、历史、地理等九门，辅导时间为校历规定的每个学期周一到周五的18时至21时，原则上不含节假日和寒暑假。在辅导过程中，教师使用台式机或笔记本电脑并借助相应辅导工具，学生通过手机、平板电脑等移动终端，共同实现基于音频、图片和文本的实时在线辅导。

与此前试点实施的服务不同，此次在线辅导平台进行了限定连续辅导时长等一系列调整，平台规定，学生单次辅导时长不得超过30分钟，如果学生过分沉迷系统，系统会报警等。

在线辅导计划还对辅导教师提出更高要求，在职在岗中级及以上职称的教师才可参与。“对已取得辅导资质的教师还将进行信息确认，再审核，动员招募更多符合条件的教师。”余胜泉介绍，根据实施情况，平台辅导教师会适时拓展到部分有资质的校外教育机构学科教师、高校或社会各界知名专家，为学生提供优质的辅导服务。

对于被质疑在线辅导计划是“在线补课”，市教委相关负责人表示，在“双减”的背景下，义务教育阶段的学生，80%至90%的学习问题都可以在校内解决，在线辅导计划不是组织学生在上线开展简单的重复学习，而是与校内供给相配合的公共资源，意在为初中生提供个性化、差异化的特色分类辅导，细化到学科内部和教师的教学专长。“学校要继续做好课后服务、校内答疑等工作，鼓励学生在完成基础学习后，深入思考自身特长，自愿参与线上辅导。”

至于在线辅导平台将如何实现质量监管，市教委表示，所有老师和学生均为实名进入，所有问答及交互行为都有全程记录。同时，市教委人事处将以周、月为单位对在线辅导的时长、交流内容等进行严格的过程管理，同时还会对不同类型学校出现的同质性问题进行大数据分析，并反馈给学校。

针对通知中提到每名教师每学期绩效的积分上限为5000分，即每名教师每学期最多可获得5万元（人民币，约1.07万新元）激励，市教委相关负责人回应称，5000分只是理论上最高上限，教师在平台上提供服务，被学生选中才能得分，并不是提供了服务就一定会被选中。与此同时，老师也是自愿进入系统，根据自己的精力、爱好自主选择参与的程度，不给老师增加过重负担。

