瑞银料香港恒指涨幅或可达13%

瑞银集团认为，香港表现欠佳的股市可能会在2022年反弹，与内地恢复通关利好博彩和零售股，而收益率的上升将提振银行股。

据彭博社报道，陈安格斯（音译自Angus Chan）等分析师在一份报告中写道，香港基准的恒生指数明年可能上涨高达13％，目标位设在27000点。瑞银由此成为继德意志银行和汇丰控股之后，最新一家预测香港股市2022年会上涨的跨国银行。

香港和内地股市本周上涨。中国央行周一表示将下调金融机构存款准备金率，此举可提升流动性并有助于恢复投资者信心。

此前，由于疫情以及中国对民营企业展开的监管整顿，截至周一，香港股市从2月份高点下跌了25％。恒生指数今年在全球主要股指中表现最差。

瑞银预计，在冬奥会和3月份的两会后，香港、澳门与中国内地的通关政策将恢复正常。该行表示，这应会推动赌场运营商收入“显著”复苏，并提振香港零售商的销售收入。

根据12月8日的报告，全球央行减码之际实际利率的上升应会利好香港银行股。该行还看好一些派息率高的股票，例如友邦保险及长和等。

香港股票低廉的估值和更宽松的监管环境已促使跨国银行转而看涨香港市场。德意志银行10月份预测恒生指数到2022年底将达到37000点，汇丰上个月预言届时该指数将实现两位数涨幅。

伴随周四的上涨，恒生指数有望从本周早些时候触及的14个月低点连续第三天反弹。内地投资者已连续12天增持港股，有望创下今年2月以来最长纪录。