易纲：恒大问题不会影响中长期市场正常融资功能

中国央行行长易纲今天针对恒大风险问题表示，短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能，并称债权人和股东的权益将按照其法定受偿顺序得到充分的尊重。

根据中新社“国是直通车”微博消息，易纲在“香港国际金融中心定位与展望”联合研讨会上线上发言时说，上周五，恒大集团在香港联交所发布了可能无法履行担保责任的公告，部分香港投资者也比较关注。香港作为成熟的国际金融中心，已建立了一整套高效的金融运作体系，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。

易纲强调，短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。恒大的风险问题是市场事件，将按照市场化、法治化原则妥善处理，债权人和股东的权益将按照其法定受偿顺序得到充分的尊重。

中国地产商恒大集团上周五在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告，广东省人民政府当晚约谈恒大实控人许家印。同时，中国央行对恒大违约问题作出回应称，恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张；中国证监会则称，恒大风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。

不过彭博行业研究认为，在恒大集团宣布成立含有政府代表的风险化解委员会之后，其近在眼前的债务重组可能最终损害无担保债权人的利益。