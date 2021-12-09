消息：中国要求跨国公司与立陶宛断绝关系

立陶宛高级政府官员和行业机构透露，中国已要求跨国公司与立陶宛断绝关系，否则将面临被排除在中国市场之外的后果。

据路透社今天（9日）报道，立陶宛副外长阿多梅纳斯（Mantas Adomenas）告诉该通讯社：“他们（中国）向跨国公司发送信息，说如果使用立陶宛的零部件和用品，将不再获准在中国市场销售产品或从那里获得用品。”

他称，一些公司取消了与立陶宛供应商之间的合同，但没有提供受影响的公司或供应商的名字。

阿多梅纳斯也指中国政府机构正对立陶宛的出口设限，受影响的范围包括食品、激光、原材料、药品、家具、服装。

不过，阿多梅纳斯强调，立陶宛不会为此屈服，并说：“我们是否决定要将台湾称为‘台湾’，将取决于立陶宛，而不是北京。”

代表数千家立陶宛公司的立陶宛实业家联合会则称，一些从立陶宛供应商购买商品的跨国公司，正成为中国的目标。

联合会主席贾努维修斯（Vidmantas Janulevicius）说：“本周是我们第一次看到中国直接向一家欧洲跨国供应商施压，要求他们放弃立陶宛制造的产品。我们之前只收到可能会施压的威胁，现在已变成现实。”他并没有提供这家公司的名字。

一名政府高级官员透露，立陶宛正考虑设立基金保护当地公司，避免受到中国报复性措施的影响。立陶宛政府也正与受立中两国关系影响的企业讨论，向他们提供贷款等金融支持的可能性。

立陶宛也呼吁欧盟委员会为该国提供支持。路透社引述信件内容报道，立陶宛外长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）本周较早前在发给欧盟委员会高级官员的信中，请求这些官员在向中国做出反击方面提供支持。

兰斯伯吉斯说：“欧盟有必要做出强烈反应，以便向中国发出信息，强调出于政治动机的经济压力是不可被接受的，也不会容忍这一做法。”

欧盟委员会在声明中回应说，欧盟准备站出来，反对针对任何成员国的各种政治压力和胁迫性措施。

欧委会还说：“中国与欧盟个别成员国双边关系的发展，对欧中整体关系产生影响。

今年以来，中国和立陶宛之间的关系在立陶宛对华立场转趋强硬而恶化。立陶宛政府8月不顾中国反对，宣布允许台湾官方以“台湾”名义设立“代表处”。中国之后宣布，与立陶宛的外交关系降为代办级。

立陶宛与中国的直接贸易规模不大，但立国的出口型经济拥有数百家公司，而这些企业为跨国公司生产家具、激光、食品和服装等产品，跨国公司之后将这些产品卖到中国。